三商家購列4大營運動能 超市開賣現做茶飲

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-03-19 17:42

連鎖超市業者三商家購 (2945-TW) 今 (19) 日召開法說會，總經理邱光隆表示，旗下美廉社將於 3 月 21 日起搶進現做茶飲市場，同時，目標今年美廉社加盟門市再展 100 家，而另一超市品牌心樸市集啟動連鎖模式，旗下藥妝品牌 Tomod’s 特美事也擴大徵才因應展店，力拚以新品、加盟、直營展店等同步挹注業績動能。

三商家購去合併營收 140.42 億元，年減約 1%，營業毛利為 36.4 億元，稅後純益 1.01 億元，每股純益 (EPS)1.5 元，每股擬配發現金股利 1.2 元。

三商家購說明，去年單日單店會員來客數年增 6%，消費頻次成長 2.1%，顯示持續著力會員行銷，搭配品類調整、銷售咖啡門市數擴增，並開始提供跨店寄杯服務，包裹寄取、外送平台等延伸性服務，帶動毛利成長，因此獲利回升。

邱光隆進一步說明，每年都在調整運營新模式，如品類調整、自辦進口、自有品牌、延伸性服務，至今還有販售散米，定位為消費者街頭巷尾的好鄰居，尤其許多柴米油鹽基本民生商品採行小包裝，適合單身客或是租屋族，價格相對市面上優惠，做出市場區隔。

展望今年，為強化多元營收動能，美廉社將於 21 日搶進現做茶飲市場，首推 2 種口味，分別為冰葡萄柚綠茶、金桔百香綠茶，為夏季茶飲旺季開先鋒。

目前美廉社全台總店數 811 家，今年目標加盟門市新增 100 家，截至 3 月底已開出 10 家，22 日將參加春季加盟展，力拚招募更多加盟新血。

而三商家購旗下藥妝品牌三友藥妝 Tomod’s 特美事，上半年展店鎖定北台灣，同時擴大徵才，職缺開出儲備幹部、總公司品類行政專員，以及保健講師、藥師等，藥師主管月薪給出上看 8 萬元的水準。

同時，心樸市集將於 4 月大安區開幕第 2 家社區型門市，啟動連鎖模式，邱光隆說，各品牌展店以社區店型、店中店的複合店型為主。

三商家購去年已通過桃園觀音物流中心擴建預算，將投資 1 億餘元擴增 3 千板的存放板數，預計第三季工程完竣。