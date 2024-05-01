勞動節大禮！勞動基金 3月進帳2422億 Q1大賺近5000億 收益率8.3%

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-05-01 12:14

勞動基金運用管理局今 (1) 日表示，整體勞動基金截至 113 年 3 月底止規模為 6 兆 4,195 億元，113 年截至 3 月底之評價後收益數為 4,949.6 億元，收益率 8.30％， 3 月單月收益數為 2,422.1 億元，投資收益穩定增長。

其中，新制勞退基金規模為 4 兆 1,838 億元，收益率 8.22％；舊制勞退基金規模為 1 兆 184 億元，收益率 10.11％；勞保基金規模為 9,941 億元，收益率 8.59％；就保基金規模為 1,685 億元，收益率 1.86％；勞職保基金規模為 370 億元，收益率 0.41％；積欠工資墊償基金規模為 177 億元，收益率 4.63％。

此外，受衛生福利部委託管理之國民年金保險基金規模為 5,609 億元，收益率為 8.46％；受農業部委託管理之農民退休基金規模為 155 億元，收益率為 7.74％。

美國聯準會 (Fed)3 月會議點陣圖顯示，多數官員維持年內 3 碼降息空間，一掃市場對於聯準會過於鷹派之擔憂，加上薪資成長放緩，因此，儘管美國通膨數據仍高，市場預期通膨可望下滑；3 月 21 日當日台股加權指數收在 20199 點創歷史新高，台灣央行意外升息一碼，但景氣燈號連 2 綠，顯示景氣復甦格局不變，樂觀情緒帶動 3 月份金融市場高檔震盪走升。

MSCI 全球股票指數 3 月份表現為 3.14％，今年累計上漲 8.20％；MSCI 新興市場股票 3 月份表現為 2.12％，今年累計上漲 2.17％；台灣加權股價指數 3 月份表現漲 7.00％，今年累計上漲 13.18％；巴克萊全球綜合債券指數 3 月份表現為 0.55％，今年累計下跌 2.08％。