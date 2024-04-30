〈友達法說〉Q1稅後淨損35億元 每股損失0.46元較前季擴大
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-04-30 15:39
面板大廠友達 (2409-TW) 今 (30) 日召開法說，並公告第一季財報，稅後淨損 35.26 億元、每股損失 0.46 元，雖然較去年同期大幅收斂，但較前季虧損擴大逾倍。
友達第一季營收 594.8 億元，季減 6.1%、年增 16.2%、毛利率 3.3%，季減 0.1 個百分點、叫去年同期負轉正；營業虧損 49.4 億元，折舊攤銷前營業淨利 (EBITDA) 獲利率為 5.8%。
友達說明，第一季電視面板價格逐步回升，車用事業以及垂直場域事業的營收亦持續成長，帶動月營收穩步往上，然筆電受淡季需求疲弱影響，加上太陽能工程營收認列因完工進度產生之波動，導致營收季減。友達第一季面板總出貨面積達 529.5 萬平方米，季增 4.1%、年增 23.2%。
友達指出，公司彈性調整產品組合及持續改善成本之下，本業虧損程度並未進一步擴大，目前整體財務結構穩健，存貨天數 46 天，淨負債比 19.4%，仍維持在相對健康的水位。
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