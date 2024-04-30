〈友達法說〉Q1稅後淨損35億元 每股損失0.46元較前季擴大

面板大廠友達 ( 2409-TW ) 今 (30) 日召開法說，並公告第一季財報，稅後淨損 35.26 億元、每股損失 0.46 元，雖然較去年同期大幅收斂，但較前季虧損擴大逾倍。

友達說明，第一季電視面板價格逐步回升，車用事業以及垂直場域事業的營收亦持續成長，帶動月營收穩步往上，然筆電受淡季需求疲弱影響，加上太陽能工程營收認列因完工進度產生之波動，導致營收季減。友達第一季面板總出貨面積達 529.5 萬平方米，季增 4.1%、年增 23.2%。