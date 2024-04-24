〈智慧顯示展〉友達彭双浪：面板景氣逐季往上 需求升溫產業回到健康發展

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-04-24 11:16

面板大廠友達 (2409-TW) 董事長彭双浪今 (24) 日表示，目前已經看到大尺寸、電視市場復甦，IT 市場則受 AI PC 激勵，下半年迎來強勁需求；整體而言，今年第一季會是全年低點，後續面板景氣將逐季往上，需求上升將使得整個供需狀況趨於穩定、產業回到健康發展。

彭双浪表示，面板產業最差是在去年、前年，今年有二大運動賽事，奧運、歐洲盃足球聯賽，對 65 吋以上大尺寸產品拉貨力度有很大的激勵效果，現在已經看到需求逐漸升溫；IT 市場也因為 AI PC 激勵，下半年這塊會有較強勁的需求、商用及工業用也復甦當中。

車用方面，彭双浪認為，需求非常穩定，電動車短期雖然有逆風，但並不是衰退，只是成長放緩、沉澱一下，因為產業發展都會有快速上升期間，沉澱只是把過去上升時沒有注意到的事情改善，蓄積下一波成長動能。

全球市況來看，彭双浪指出，美國經濟狀況非常好，歐洲沒有很強勁復甦，新興市場過去 2 季經濟成長表現不錯，現在稍微有點影響是中國經濟成長平緩，消費市場沒有很強勁，但總體來說，全球經濟穩定上升中，對汽車、消費性電子未來需求來說都會有幫助。

而友達在 4 月初完成德國 BHTC 的交割，友達總經理柯富仁表示，雙方開始整個團隊交流整合、全面合作，現在已經有個案子展開合作，目前以客戶優先，除了既有客戶穩定交貨，也加速開發客戶需要的新解決方案，如智慧座艙、顯示介面等，以及 Micro LED 等新技術加速導入。