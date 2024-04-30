〈旺宏法說〉Q1虧損擴大 EPS -0.58元 車用需求開始復甦

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-04-30 19:33

記憶體廠旺宏 (2337-TW) 今 (30) 日舉行法說會，並公告第一季財報，每股稅後虧損 0.58 元，呈現連三季虧損，展望後市，董事長吳敏求說，現階段需求已逐漸回溫，車用復甦較顯著，新產品方面，3D NOR 樣品下半年將亮相。

旺宏今年第一季營收 57.6 億元，季減 1%，年減 19%，毛利率 19.8%，季增 0.7 個百分點，年減 5.3 個百分點，營益率 - 22.6%，稅後虧損 10.79 億元，較上一季與去年同期虧損擴大．每股稅後虧損 0.58 元。

吳敏求指出，NOR Flash 的庫存調整已告段落，客戶也開始大量回補庫存，先前較弱的車用，則看到需求開始復甦，預期車用需求將持續獲得改善。

針對新產品，吳敏求說，3D NOR 進行很順利， 已經設計定案 (Tape Out)，最終產品為 4Gb，預期今年下半年亮相，主要滿足車規市場需求，期望明年下半年開始貢獻營收。