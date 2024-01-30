〈旺宏法說〉Q1市況還未起飛 整體市場價格持穩

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-01-30 18:00

NOR Flash 業者旺宏 (2337-TW) 今 (30) 日召開法說會，總經理盧志遠坦言，第一季市況未能起飛，預期將是營運谷底，且如果庫存調整的速度不夠快，今年也不會是個太好的年，至於價格方面，NOR/NAND Flash 價格均持穩。

盧志遠指出，工控及可穿戴式裝置市場的 NOR Flash 需求相對穩定，庫存去化問題也依然存在，車用市場庫存去化也還需要一段時間，高階 PC、伺服器的高密度 NOR Flash 有微弱的復甦跡象。

針對價格方面，盧志遠強調，旺宏維持一貫策略，以產品品質為主要訴求，不參與中國割喉價格戰，僅非常小幅地調整價格，NAND Flash 售價上漲主要是由四大天王 (三星、海力士、美光與鎧俠) 提供的高密度 NAND Flash，與旺宏的 SLC NAND Flash 不同，旺宏提供的產品價格維持穩定。