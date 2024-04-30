【量大強漲股整理】特斯拉股價爆漲，主流股呼之欲出，該鎖定誰?

鉅亨研報 2024-04-30 17:36

加權指數，今日開高走低，終場下跌 98.92 點，收在 20396.6 點，成交量 3575 億。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資買超 23.4 億，投信買超 17.86 億，自營商賣超 8.6 億，三大法人合計買超 32.66 億，其中，外資連買 3 天，累計 570.83 億，投信連買 13 天，累計 458.75 億。

權值股方面，(2330-TW) 台積電，股價開高走低，終場下跌 5 元，收 790 在元，近年積極衝刺全球製造布局，以繼續支持美國客戶的成長，目前除了在台灣擴產，也前往美國、日本及德國投資設廠，台灣將於新竹寶山二期及高雄建置 2 奈米廠，另於銅鑼及嘉義建置先進封裝廠；(2317-TW) 鴻海，股價開高走低，終場下跌 2.5 元，收在 156 元，旗下工業富聯（FII）29 日發布 2024 年第一季度報告，受益於人工智慧（AI）算力需求的持續強勁增長，2024 年第一季度實現三率三升，創下公司上市以來同期新高；(2454-TW) 聯發科，開盤後一路震盪，終場下跌 23 元，收在 992 元，企業將在下半年推出新的天璣 9400 晶片，該晶片擁有更強大的 AI 運算單元，支援至少 7B 或 13B 參數的 LLM（大型語言模型），在生成式 AI 帶動下，有望佔營收比重逾 5 成。

(NVDA-US) 輝達，「地表最強 AI 晶片」GB200 必備的水冷散熱近期傳出關鍵零組件大缺貨，買家為求能準時出貨給客戶，不計代價瘋狂掃貨，喊出「只要有料、價格好談」，引發水冷系統的全面漲價潮，也牽動台股相關供應鏈全面轉強，(3017-TW) 奇鋐，今日股價上漲 4.47%，企業預期 3D VC 將出貨高達 200 萬顆，挹注營收超過 50 億元，除了氣冷散熱解決方案之外，企業也積極發展水冷散熱領域，目前已有能力供應 CDU、水冷板以及分歧管，預計相關營收將會逐步成長，可望在 2025 年迎來爆發；(8996-TW) 高力，今日股價亮燈漲停，雖然第一季因熱泵需求降溫，使得單季營收下滑，但預期第二季起出貨量趨穩，加上水冷產品將會成為今年的主要成長動能，法人預估，2024 年營收將會明顯成長。

散熱黑馬 (6230-TW) 尼得科超眾，今日逆勢大盤再創新高，來到 324.5 元大關；從我們 4.25 公開預告 276.5=>304=>324.5 元

4.29 昨日股價創新高後的回檔，節目公開預告整理將會在上，今日股價立馬亮燈漲停，創下波段新高，驗證佳螢的看法!

(6230-TW)尼得科超眾，主要是因為母公司 (6594-JP)Nidec，接獲北美 AI 伺服器製造商 ( SMCI-US) 美超微，水冷散熱模組大單，未來將增加伺服器水冷模組 CDU 產能 10 倍，隨著 AI 伺服器漸漸採用水冷散熱模組，水冷散熱模組需求機將會快速提升，( 6230-TW) 尼得科超眾，主要產品水冷板和鰭片已進入打樣階段，最快將在今年底開始量產，若後續接單順利，有望帶動整體營運。

(2330-TW) 台積電，北美技術論壇火力全開，由總裁魏哲家親自領軍，會中宣布矽光子技術應用明確時程，COUPE 技術將於 2025 年完成驗證、2026 年整合 CoWoS 封裝，導入共同封裝光學元件（CPO）之中。矽光子族群全面轉強，(2345-TW) 智邦，上漲 3.13%，年初因 HBM 供料不順，出貨動能受限，但 3 月起供料狀況已逐步緩解，再加上成功切入 (INTC-US) 英特爾供應鏈，法人預估，第二季營收可望落在約 200 億元左右，交出 5%-10% 的季增格局；(3234-TW) 光環，股價上漲 1.21%，再度創下波段新高，先前已透過 200G 及 400G 高速可插拔式光收發模組，切入網路服務商資料中心供應鏈，隨著 AI 及雲端應用需求爆發，超大規模資料中心啓動規格升級，800G 加快進入市場，未來營收動能可期。

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師