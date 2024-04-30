【量大強漲股整理】特斯拉股價爆漲，主流股呼之欲出，該鎖定誰?
鉅亨研報 2024-04-30 17:36
加權指數，今日開高走低，終場下跌 98.92 點，收在 20396.6 點，成交量 3575 億。
觀察三大法人今天籌碼動向，外資買超 23.4 億，投信買超 17.86 億，自營商賣超 8.6 億，三大法人合計買超 32.66 億，其中，外資連買 3 天，累計 570.83 億，投信連買 13 天，累計 458.75 億。
美股四大指數全面上漲，道瓊上漲 0.38%，標普 500 指數上漲 0.32%，納指上漲 0.35%，費半上漲 0.64%；聯準會將在 4 月 30 日至 5 月 1 日召開為期二天的利率政策會議，多位官員先前表態不急於降息，CME FedWatch 工具顯示，市場預期央行按兵不動的機率為 97.6%，雖然 5 月降息機率低，但標普 500 指數成分股中的 233 家已公布財報的企業中，78.1% 的公司超出了分析師的預期，顯示美國經濟相當強勁，而本周關注焦點為 (AMZN-US) 亞馬遜、(AAPL-US) 蘋果，即將公布的第一季財報和第二季展望；中東緊張局勢緩解，哈瑪斯談判代表於週一在開羅會見卡達和埃及調解員，對以色列週末提出的分階段休戰提案做出回應，美國國務卿布林肯呼籲哈瑪斯盡快接受此提議，同時釋放扣押的以色列人質；台股方面，加權指數，終場下跌 98.92 點，收在 20396.6 點，雖然收小黑 K，但依然站穩 5 日均線之上，台灣經濟研究院今 (30) 日公布 3 月製造業景氣信號值，較上月增加 3 分至 13.4 分，燈號轉綠，亮綠燈的產業比重較上月大增 3 成衝上 45.26%，顯示整體製造業景氣正持續走升中，台股基本面相當強勁，加上籌碼面和技術面有利多方，多頭格局不變。
權值股方面，(2330-TW) 台積電，股價開高走低，終場下跌 5 元，收 790 在元，近年積極衝刺全球製造布局，以繼續支持美國客戶的成長，目前除了在台灣擴產，也前往美國、日本及德國投資設廠，台灣將於新竹寶山二期及高雄建置 2 奈米廠，另於銅鑼及嘉義建置先進封裝廠；(2317-TW) 鴻海，股價開高走低，終場下跌 2.5 元，收在 156 元，旗下工業富聯（FII）29 日發布 2024 年第一季度報告，受益於人工智慧（AI）算力需求的持續強勁增長，2024 年第一季度實現三率三升，創下公司上市以來同期新高；(2454-TW) 聯發科，開盤後一路震盪，終場下跌 23 元，收在 992 元，企業將在下半年推出新的天璣 9400 晶片，該晶片擁有更強大的 AI 運算單元，支援至少 7B 或 13B 參數的 LLM（大型語言模型），在生成式 AI 帶動下，有望佔營收比重逾 5 成。
(NVDA-US) 輝達，「地表最強 AI 晶片」GB200 必備的水冷散熱近期傳出關鍵零組件大缺貨，買家為求能準時出貨給客戶，不計代價瘋狂掃貨，喊出「只要有料、價格好談」，引發水冷系統的全面漲價潮，也牽動台股相關供應鏈全面轉強，(3017-TW) 奇鋐，今日股價上漲 4.47%，企業預期 3D VC 將出貨高達 200 萬顆，挹注營收超過 50 億元，除了氣冷散熱解決方案之外，企業也積極發展水冷散熱領域，目前已有能力供應 CDU、水冷板以及分歧管，預計相關營收將會逐步成長，可望在 2025 年迎來爆發；(8996-TW) 高力，今日股價亮燈漲停，雖然第一季因熱泵需求降溫，使得單季營收下滑，但預期第二季起出貨量趨穩，加上水冷產品將會成為今年的主要成長動能，法人預估，2024 年營收將會明顯成長。
散熱黑馬 (6230-TW) 尼得科超眾，今日逆勢大盤再創新高，來到 324.5 元大關；從我們 4.25 公開預告 276.5=>304=>324.5 元
4.29 昨日股價創新高後的回檔，節目公開預告整理將會在上，今日股價立馬亮燈漲停，創下波段新高，驗證佳螢的看法!
(6230-TW)尼得科超眾，主要是因為母公司 (6594-JP)Nidec，接獲北美 AI 伺服器製造商 ( SMCI-US) 美超微，水冷散熱模組大單，未來將增加伺服器水冷模組 CDU 產能 10 倍，隨著 AI 伺服器漸漸採用水冷散熱模組，水冷散熱模組需求機將會快速提升，( 6230-TW) 尼得科超眾，主要產品水冷板和鰭片已進入打樣階段，最快將在今年底開始量產，若後續接單順利，有望帶動整體營運。
(2330-TW) 台積電，北美技術論壇火力全開，由總裁魏哲家親自領軍，會中宣布矽光子技術應用明確時程，COUPE 技術將於 2025 年完成驗證、2026 年整合 CoWoS 封裝，導入共同封裝光學元件（CPO）之中。矽光子族群全面轉強，(2345-TW) 智邦，上漲 3.13%，年初因 HBM 供料不順，出貨動能受限，但 3 月起供料狀況已逐步緩解，再加上成功切入 (INTC-US) 英特爾供應鏈，法人預估，第二季營收可望落在約 200 億元左右，交出 5%-10% 的季增格局；(3234-TW) 光環，股價上漲 1.21%，再度創下波段新高，先前已透過 200G 及 400G 高速可插拔式光收發模組，切入網路服務商資料中心供應鏈，隨著 AI 及雲端應用需求爆發，超大規模資料中心啓動規格升級，800G 加快進入市場，未來營收動能可期。
(TSLA-US) 特斯拉，執行長馬斯克 28 日突訪中國，宣布將在地圖和導航功能方面和百度加強合作，讓全自動輔助駕駛（FSD）功能得以引進中國大陸，此外，企業也通過大陸汽車數據安全檢測，有助於緩和對資安和隱私方面的疑慮。因為企業順利排除輔助駕駛系統進入中國大陸市場的兩道關鍵障礙，昨日股價大漲 15%，過去 5 日大漲超過 3 成，今日帶動台股相關供應鏈全面轉強，(4739-TW) 康普，(4721-TW) 美琪瑪，(8038-TW) 長園科，(2497-TW) 怡利電，(1533-TW) 車王電，股價全部亮燈漲停，此外，(TSLA-US) 特斯拉，也將於 2025 年開始推出平價車款，為台股供應鏈帶來更多成長動能。
想持股診斷或詢問盤勢分析
歡迎免費訂閱
股市期皇后 莊佳螢
https://lin.ee/9cyliMq
特斯拉暴漲
未來的主流呼之欲出?
跟著佳螢一起【撿鑽石】
影片分享給你知道
https://youtu.be/etY8Mnt0MiA
4/30 強勢股分享
【上市量大上漲股】
(3715-TW) 定穎投控
(2316-TW) 楠梓電
(8996-TW) 高力
(2497-TW) 怡利電
(1533-TW) 車王電
(6442-TW) 光聖
(6235-TW) 華孚
(4526-TW) 東台
(4915-TW) 致伸
(6415-TW) 矽力 *-KY
(2739-TW) 寒舍
(6230-TW) 尼得科超眾
(1617-TW) 榮星
(6278-TW) 台表科
(3033-TW) 威健
(6805-TW) 富士達
4/30
【上櫃量大上漲股】
(6113-TW) 亞矽
(3466-TW) 德晉
(8064-TW) 東捷
(8401-TW) 白紗科
(5508-TW) 永信建
(4721-TW) 美琪瑪
(3287-TW) 廣寰科
(6264-TW) 富裔
(3691-TW) 碩禾
(3147-TW) 大綜
(3081-TW) 聯亞
(5371-TW) 中光電
(3479-TW) 安勤
(6187-TW) 萬潤
(3211-TW) 順達
(3207-TW) 耀勝
想持股診斷或詢問盤勢分析
請免費訂閱
股市期皇后 莊佳螢
https://lin.ee/9cyliMq
莊佳螢分析師:
每日分享盤勢解析跟精選產業個股，讓投資朋友輕鬆追蹤 2023 年年台股操作方向，相關詳細內容請加入 Line@索取，免費提供給您!
股市期皇后 證期雙分析師 莊佳螢
LINE 官方帳號
LINE ID 搜尋: @win1788 (@不可省略)
或是點擊下方網址加入
https://lin.ee/9cyliMq
Youtube 影音頻道 精彩解盤影片不容錯過!
(記得按讚，訂閱並打開小鈴鐺)
http://yt1.piee.pw/QAHKZ
FB 粉絲團:【股市期皇后】
https://goo.gl/kN2VKT
文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師
本公司所推薦分析之個別有價證券
無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利
投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇