政府、企業專案兩頭賺 Palantir被看好是AI熱潮下一個早期受益者

鉅亨網新聞中心 2024-04-30 16:34

AI 金融科技研究公司 RockFlow 最新指出，美國大數據分析公司帕蘭泰爾 (Palantir)(PLTR-US) 將是下一個 AI 熱潮的早期受益者，目前提供三個平台為客戶充分挖掘數據潛力，其中 Gotham 主要由政府機構使用，Metropolis 則適用於銀行、金融服務公司和避險基金，而 Foundry 則供其他企業客戶使用，並能連接客戶各部門之間的結構化數據。

Palantir 名字源於《魔戒》小說中的「真知晶球」（Palantiri），該公司曾憑藉強大數據分析能力説明美國政府擊斃賓拉登，此後更成功開拓非政府業務，在 AI、財務、保險、醫療等方面均有佈局，過去 16 年營收年複合成長率極高。

自 2020 年 IPO 上市以來，以政府專案起家的 Palantir 營收成長明顯，尤其是在新冠疫情期間，雖然之後季增率逐漸降低，但仍保持良好動能。除政府標案外，Palantir 同時也積極拓展商業客戶，因此可以做到政府、商業兩大客戶群營收成長季度年增率均超過 10%，如今商業客戶營收佔比已超過 40%。

Palantir 將年收入 5 億美元以上公司定義為潛在客戶，當前全球有近萬家滿足條件，因此商業客戶潛在市場巨大，該公司在政府客戶方面還瞄準美國及其盟國政府的軟體預算支出，潛在市場價值近千億美元。

總體來看，Palantir 目標市場前景廣闊，結合該公司在數據分析、決策輔助方面的優勢，RockFlow 認為 Palantir 未來業績可期。

RockFlow 表示，Palantir 上季財報相當亮眼，去年更首度達成年度獲利表現，促使多家投資銀行上調股價評等，有「女股神」之稱的方舟投資創辦人伍德旗下 ARK 基金也大幅增持 4300 萬美元 Palantir 股票，再加上當前地緣政治緊張局勢加劇，以及更多企業渴望 AI 轉型，Palantir 正成為這波 AI 熱潮中最早、最直接的受益者之一。

Palantir 的核心武器是它推出的 AI 平台 (AIP)，該軟體平台將 AI 大模型整合到使用者私有平台及幫助實現智慧決策的同時，也注重用戶數據安全性和操作合法合規性，且適應各種機密場景，真正兼顧了大語言模型(LLM) 能力與數據安全需求。

正常來說，讓企業購買、安裝和使用新一代 AI 驅動的軟體平台，常需要大量的前置作業和銷售工作，但 Palantir 採用了一種新穎的方法：AIP 新手訓練營。該訓練營主要有三類活動：駭客馬拉松、現場大會和派對。

AIP 新手訓練營一般持續一到五天，內容包括工程師展示、出席者實際訪談及現有客戶的使用演示。一旦證明軟體真能給工作帶來幫助，當場被說服甚至變為新客戶的比比皆是。

Palantir 不喜歡華爾街和傳統銷售方式，並稱不以線性成長為目標，因為看到的需求正爆炸性成長，該公司後來確實找到爆炸性成長機會，透過頻頻舉辦 AIP 新手訓練營，不僅將批量轉化為新客戶，也能說服相當一部分老客戶自由組織類似活動。

目前，Palantir 的 AIP 平台正在受到廣泛關注，並已被 100 多個組織使用，包括醫療保健和汽車行業，目前也在跟 300 多家企業進行洽談。Palantir 已看到 AIP 新手訓練營有助於顯著縮短銷售週期，並加快獲取新客戶效率的證據。

其次，地緣政治緊張局勢的加劇可能意味著政府部門業務將迎來進一步成長，即使近三年該領域成長逐步放緩，但隨著全球衝突愈演愈烈，美國及其盟友可能會對 Palantir 的數據分析和 AI 軟體服務平台產生更強勁的需求。