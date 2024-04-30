益芯科7奈米NRE今年進帳 全年營運續揚

鉅亨網記者魏志豪 新竹 2024-04-30 11:30

ASIC 業者益芯科 (7707-TW) 今 (30) 日召開股東會，董事長陳仲羲表示，今年案件進度都照預期，看好全年營運成長，總經理鄭榮文補充，今年 12 奈米產品進入量產，也會開始認列 7 奈米產品的委託設計服務 (NRE) 業績。

高階 SoC 領域，益芯科多年前投入 FinFET 製程後，已完成多項 FinFET 專案設計定案，今年有眾多案件會進入量產，最先進案件為 12 奈米，今年也會開始認列 7 奈米的 NRE，同時著手開發 5 奈米的設計流程。

展望未來，總經理鄭榮文認為，隨著高階 SoC 業務量體逐步增加，未來營收規模機逐步擴大，比重也將超越類比與混合訊號 ASIC，屆時毛利率會趨近於同業表現。

針對股利政策，董事長陳仲羲說，去年每股稅後純益 4.32 元，僅配發現金股利 1 元，主要是先彌補虧損，未來希望與股東同享獲利果實，在股利政策方面有一定比例回饋給股東。