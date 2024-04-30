〈焦點股〉特斯拉大漲 帶動華孚漲逾半根停板

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-04-30 10:37

特斯拉 (TSLA-US) 昨 (29) 日股價大漲 15.3%，帶動供應鏈今 (30) 日股價表現，車用機殼廠華孚 (6235-TW) 今天跳空開高，漲逾半根停板，漲幅最高達 7%，站回 5 日線，成交量超過 8000 張。

華孚早盤以 91.5 元跳空開高，盤中最高來到 94.5 元，漲逾半根停板，朝百元大關邁進。觀察三大法人近日籌碼動向，三大法人在連 3 賣後，昨天轉為買方，合計買超 976 張。

特斯拉執行長馬斯克昨日閃電訪中，會晤中國國務院總理李強等高官，李強更直言，特斯拉是「中美經貿合作的成功範例」。據悉，馬斯克此行主要目的為爭取特斯拉全自動輔助駕駛 (FSD) 在中國上路，市場預期有望帶動相關供應鏈，華孚也可望成為受惠業者。