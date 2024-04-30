網家連虧5季 看零售競爭激烈 將拓RMN廣告業務
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-04-30 10:27
電商業者網家 (8044-TW) 第一季稅後虧損 7570 萬元，每股虧損 0.54 元，已連虧 5 個季度，網家表示，當前零售產業的競爭劇烈，力拚重返成長軌道，今年將推出 RMN(Retail Media Network) 零售媒體聯播網等嶄新服務。
網家第一季合併營收 96.5 億元，年減 4.98%，不過，營業毛利率 12.88%，年增 1.07 個百分點，顯示擴張生活百貨類商品齊全度，活化會員造訪率和回購率，已獲初步成效。
網家表示，3 月合併稅後純益已翻正，獲利改善的目標見到階段性成果，接下來將拚全年合併稅前盈餘轉盈，預計推出 RMN 零售媒體聯播網新服務，以強化平台的競爭力。
網家不諱言，當前零售產業的競爭劇烈，旗下電商事業不論在營收動能、商品促銷、行銷推廣或毛利都面臨巨大挑戰，因此，過往幾季網家聚焦從根本面調整體質、重塑品牌形象、優化購物體驗、提升營運效率。
而在轉投資方面，網家提到，金融科技事業第一季營收 5.17 億元，持續維持雙位數年增，貢獻集團營業利益約 1.09 億元，金融科技事業目前提供包含支付、分期、錢包、保險科技等多元 FinTech 產品服務，今年將進一步擴張訂閱制消費應用場景、支付服務版圖，營運動能穩健看俏。
而網家去年已完成旗下交易市集部門商店街和露天市集的組織與商業模式重組，並陸續終止旗下 MiTCH、PChomeSEA、PChome&Skype 營運，有利加速健全財務結構，當前各轉投資子公司皆朝獲利或虧損收斂方向前進。
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