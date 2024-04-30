網家連虧5季 看零售競爭激烈 將拓RMN廣告業務

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-04-30 10:27

電商業者網家 (8044-TW) 第一季稅後虧損 7570 萬元，每股虧損 0.54 元，已連虧 5 個季度，網家表示，當前零售產業的競爭劇烈，力拚重返成長軌道，今年將推出 RMN(Retail Media Network) 零售媒體聯播網等嶄新服務。

網家第一季合併營收 96.5 億元，年減 4.98%，不過，營業毛利率 12.88%，年增 1.07 個百分點，顯示擴張生活百貨類商品齊全度，活化會員造訪率和回購率，已獲初步成效。

網家表示，3 月合併稅後純益已翻正，獲利改善的目標見到階段性成果，接下來將拚全年合併稅前盈餘轉盈，預計推出 RMN 零售媒體聯播網新服務，以強化平台的競爭力。

網家不諱言，當前零售產業的競爭劇烈，旗下電商事業不論在營收動能、商品促銷、行銷推廣或毛利都面臨巨大挑戰，因此，過往幾季網家聚焦從根本面調整體質、重塑品牌形象、優化購物體驗、提升營運效率。

而在轉投資方面，網家提到，金融科技事業第一季營收 5.17 億元，持續維持雙位數年增，貢獻集團營業利益約 1.09 億元，金融科技事業目前提供包含支付、分期、錢包、保險科技等多元 FinTech 產品服務，今年將進一步擴張訂閱制消費應用場景、支付服務版圖，營運動能穩健看俏。