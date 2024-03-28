網傳PChome將倒閉訊息 網家闢謠：運營正常 保留法律追訴權

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-03-28 09:03

對於近日有匿名人士於網路社群散發「內線消息 PChome 近期倒閉」訊息，國內大型電商平台網家 (8044-TW) 今 (28) 日一早發布重大訊息澄清，此為不實言論，已嚴重損害公司聲譽，持續蒐證中，將保留對相關謠言散布者的法律追訴權，而目前運營及資金運用一切正常。

近日有匿名人士於網路社群散發「內線消息 PChome 近期倒閉」等消息，網家回應，均為虛構不實謠言，嚴重損害公司聲譽。

網家指出，個別自媒體無端造謠，於諸多社群平台發布不實內容，並經其他網友二手傳播，造成極大負面影響，行徑極為惡劣。

為維護公司聲譽與股東權益，避免不實謠言誤導投資大眾而影響股價，特此澄清說明，並無謠言指稱情事。

網家再次強調，公司運營和資金運用一切正常，財報均為公開資訊，現金水位充足且資金運用無虞，籲請大眾明辨是非，切勿轉傳不實言論。而網家持續蒐證中，將保留對相關謠言散布者的法律追訴權。