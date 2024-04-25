全球需求走疲！IEA：電動車準備進入新成長階段 陸車廠為最大贏家

鉅亨網新聞中心 2024-04-25 11:08

國際能源署 (IEA) 近日發佈的《2024 年全球電動汽車展望報告》指出，去年全球銷售的電動車超過一半是中國車廠製造，比亞迪等中國車廠成為最大贏家，且到了 2030 年，電動車在全球新車銷量中的佔比將從去年的 15% 攀升至 40%，到 2035 年將超過 50%。

IEA 此次首度給出截至 2035 年的預估數據，因 2035 年是歐盟和美國加州等地禁止銷售包括油電混合車在內汽車的年份。

每年 4 月都會公佈電動車市場的中長期展望報告的 IEA 說，去年全球電動車銷量成長 35%，達到創新高的 1400 萬輛，在全球汽車銷售佔比上升 4 個百分點至 18%，並預測今年電動車銷量將達 1700 萬輛，佔比升至 20%。

IEA 署長 Fatih Birol 表示，全球電動汽車革命並未逐漸減弱，反而似乎正在準備進入一個新的增長階段。電池製造出現投資浪潮，暗示電動車供應鏈正向前推進，可滿足車廠雄心勃勃的擴張計劃。馬路上的電動車佔比料將繼續迅速攀升。

報告中指出，若各個國家和地區採取雄心勃勃的電動車推動措施，電動車銷量將進一步增加，2035 年的電動車銷量將佔新車總銷量的三分之二。從地區來看，全球最大汽車市場中國的增幅較大，2030 年時電動車佔新車銷量比率將達三分之二，2035 年更將達到 85%，1 萬美元左右的低價小型電動車在中國日益普及，以中國廠商為中心銷售的低價車將促使 EV 市場擴大，條件則是車載電池價格降低及充電基礎設施完善。

在中國以外的國家，電動車價格比一般汽車高出一到五成，雖然去年占電動車成本 3 成以上的電池價格年減 14%，但由於需求擴大及原物料供應依靠中國等，鋰礦等稀有金屬採購價格有可能上漲。

在美國，電動車的需求則正在走緩，當地將在今年後實施更嚴格的排氣規定，從中長期來看，電動車佔新車銷量比率將會提高，到了 2035 年，美國電動車佔比將達到 70% 以上。

在歐盟及英國，電動車在 2035 年的佔比將達 85% 以上，日本的電動車佔比到 2035 年則只有 30%，即便日本政府提出 2035 年將所有新車變成電動車的目標，但其中包含油電混合車。

此外，在一些新興經濟體市場的電動車需求也在攀升，尤其是在東南亞；越南去年電動車銷量創新高，在去年越南汽車總銷量佔比達 15%；泰國去年整體汽車銷量萎縮，但電動車銷量佔比來到 10%，年增率高達三倍。

IEA 指出，電動車市場擴大的前提是，降低車體和車載電池的價格以及透過政策扶持建設充電基礎設施，去年公共充電設備比 2022 年成長 4 成至 400 萬處，若要實現 2035 年的電動車銷量估值，將必須把充電設備增至 6 倍至 2500 萬處。除各國政府及民營企業要建設基礎設施外，構建穩定的供電網也是面臨的課題。

IEA 需求預測將從中國到世界各國的出口增加、電動車價格面臨下滑壓力的效果納入考慮，但若歐美持續阻止中國電動車流入，將引起電動車市場分裂，價格下跌的條件就會被打亂。