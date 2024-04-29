〈台股開盤〉兩岸恢復直航題材熱 開高暴衝282點 站穩2萬點收復月線
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-04-29 09:46
包括護國神山的台積電 (2330-TW) 等權值股今 (29) 日仍是市場重心，開盤並以 20235.93 點開出，一度衝到 20402 點，大漲 282 點，漲幅超過 1.3%，除了站穩進一步站穩 2 萬點大關，也成功收復月線。
觀察早盤各類股表現，除機電股外，幾乎全面上漲，以營建股漲幅 3.4% 表現最為亮眼；觀光股受惠於國台辦喊話「充分考慮兩岸民眾及航運企業的訴求」，盡快恢復平潭到台北、台中等海上客運直航，並恢復開通天津等 30 個大陸航點以及台灣空中客運直航，漲幅超過 2.4%。
在電子權值股方面，除台積電之外，聯發科 (2454-TW)、聯電 (2303-TW)、鴻海 (2317-TW)、大立光 (3008-TW) 表現強勢，開盤上漲。
分析師簡伯儀說，台股大盤今天早盤持續反彈，未來走勢需成交量能配合，才能有續行強勢格局。
台股早盤大盤開在 20235.93 點，最低 20235.93 點，數高 20402.38 點，預估市場全場成交值爲 4721 億元。
台積電今股價開盤報 790 元，最高 791 元，最低價 787 元，早盤成交量已超過 5000 張；同時、台股的金融類股指數在今天早盤也上漲 2.08%。
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