台股520行情要來了！法人看好後市 Q2無懼五窮六絕賣壓

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-04-29 10:32

隨著新任內閣組成公布，距離 520 總統就職日不到一個月，是否會出現 520 行情也令投資人相當期待，尤其在歷經 4 月中旬台股重挫後，股民心情彷彿洗了三溫暖，不過，法人指出，從過去經驗來看，台股多半會在 Q2 進入所謂的「五窮六絕」，主因是接近報稅季，不少大戶會賣股繳稅，對台股形成賣壓情勢，不過，只要遇到 520 總統就職，台股有絕大機會出現慶祝行情。

國泰台灣高股息基金經理人梁恩溢表示，回顧第一季，台股表現相對歷史走勢來得好，主要因素是整體基本面從谷底翻揚，加上市場資金充沛，拱高整體指數位階，但因資金過度集中在特定族群，使部分個股評價面偏高，短期內股價可能會被衝高。

如果拉長來看，有極高機會在第二季出現指數回檔，股價會趨近正常平均值，開始進入整理期，然而，台灣在 AI 產業具備戰略地位，若指數出現修正，即是投資人進場的良好時機。

統計自 2010 年來歷任總統就職後 60 日漲率達 64%，最高的漲幅分別是 2016 年、2020 年總統上任的後 60 日，平均漲幅達 17.31% 與 12.04%，市場持續抱持正向樂觀態度，普遍認為第三季到第四季台股表現會越來越好。

梁恩溢指出，「AI 應用仍是今年市場發展主力與盤面焦點。」投資人在 Q2 震盪時不需過於緊張，待 7 月後訂單陸續回歸，第三季後產業成長動能備受市場期待。國泰台灣高股息基金與護國神山同行，將台積電納入投資組合，另也選入聯發科、奇鋐等績優股，可以充分發揮台灣科技主場優勢，以半導體、電子零組件、AI 類股為主軸，同時布局傳產與金融產業，產業配置均衡。

梁恩溢更進一步說明國泰台灣高股息基金的投資策略，基金在這兩個月對投資組合有較大的調整，對於評價過高的股票獲利了結，轉進具有潛力的個股，聚焦長線仍在成長勢頭上的產業，讓基金操作更加靈活，發揮專業投研團隊的最大優勢。