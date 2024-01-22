台灣49家半導體供應鏈出列 谷月涵：10年後市值將成長10倍

台積電 (2330-TW)(TSM-US) 長期扶植台灣半導體供應鏈的策略，開始吸引外國投資人注意，寬量國際 (QIC) 策略長谷月涵今 (22) 日表示，根據內部追蹤的 49 家台灣半導體供應鏈廠商財務資料，研究團隊預估台灣半導體供應鏈市值將由目前的 249 億美元，於 2033 年成長 10 倍至 2577 億美元。

谷月涵表示，根據 QIC 對於 49 家台灣半導體供應鏈廠商的研究，展望未來 10 年，假設自 2022 至 2033 年台積電與供應鏈廠商營收年複合成長率分別為 15% 與 16%，若以 3 倍市值 / 營收比估算十年後的供應鏈市值，台灣半導體供應鏈廠商市值可望從目前的 249 億美元，於 2033 年成長 10 倍至 2577 億美元，台灣半導體供應鏈廠商市值佔台積電比重，則可望從目前的 5% 提升至 13%，以彰顯台灣供應鏈持續對台積電營運的長期貢獻與業績成長。

QIC 顧問何柏杰指出，目前台灣半導體供應鏈有四個市場現象值得關注，首先，在 2019 至 2022 年半導體產業上升循環中，台積電 ROE 自 21% 上升至 40%，同期間台灣半導體供應鏈廠商的 ROE 中位數自 13% 增加至 18%。其次，目前台灣半導體供應鏈廠商的外資持股比例中位數僅有 7%，不到台積電 73% 的 10 分之 1。

第三，國際投資人目前持有約 3430 億美元的台積電，對台灣半導體供應鏈廠商的持股僅約 47 億美元，相當於 1.4% 的台積電持股，對比預估 2033 年台灣半導體供應鏈廠商營收佔台積電成本與資本支出達 49% 的水位，顯示外資對台灣半導體供應鏈的持股仍有很大的增加空間。

第四，目前外資圈有 21 家券商研究覆蓋台積電，對比市值小於 10 億美金的台灣半導體供應鏈廠商，卻鮮少有外資券商研究覆蓋，意味著國際資本市場對於台灣半導體供應鏈廠商的投資部位與了解勢必會逐步增加。

谷月涵認為，台灣身為全球半導體產業製造的領頭羊，台積電多年來已扶植上百家台灣半導體供應商，而寬量國際作為國際機構投資台灣中小型股的首選門戶，過去 10 年已協助超過百家台灣上市與未上市企業與國際投資人交流，未來 10 年，將持續引進國際資本市場的能量，協助台灣半導體供應鏈征戰國際，於全球產業及資本市場持續壯大。

均華董事長暨志聖總經理梁又文會中分享經驗，自公司上市以來，不斷持續與投資人溝通，除了一年兩次的法說會外，其他時候還是需要藉由機構的專業，來幫助公司向國際投資人說明。志聖是台灣本土半導體設備製造商，投入先進封裝製程供應鏈超過十年，2023 年底獲得台積電頒授優良供應商卓越表現獎。

QIC 所追蹤的 49 家台灣半導體供應鏈廠商，包含：昇陽國際 (8028-TW)、中砂 (1560-TW)、瑞耘 (6532-TW)、帆宣 (6196-TW)、濾能 (6823-TW)、漢唐 (2404-TW)、聖暉 (5536-TW)、迅德興業 (6292-TW)、盟立 (2464-TW)、華景電 (6788-TW)、世禾 (3551-TW)、科嶠 (4542-TW)、京鼎 (3413-TW)、上品 (4770-TW)、日揚 (6208-TW)、長興材料 (1717-TW)、光罩 (2338-TW)、家登 (3680-TW)、家碩 (6953-TW)、意德士 (7556-TW)、弘塑 (3131-TW)、辛耘 (3583-TW)、友威科 (3580-TW)、閎康 (3587-TW)、汎銓 (6830-TW)、宜特 (3289-TW)、桓達 (4549-TW)、捷流閥業 (4580-TW)、晶彩科 (3535-TW)、博磊 (3581-TW)、鈦昇 (8027-TW)、萬潤 (6187-TW)、致茂 (2360-TW)、采鈺 (6789-TW)、精材 (3374-TW)、崇越 (5434-TW)、華立 (3010-TW)、翔名 (8091-TW)、光洋應材 (1785-TW)、永光化學 (1711-TW)、中華化學 (1727-TW)、三福化工 (4755-TW)、達興材料 (5234-TW)、勝一化工 (1773-TW)、聯華實 (1229-TW)、信紘 (6667-TW)、志聖 (2467-TW)、均華 (6640-TW) 與均豪 (5443-TW)。