〈焦點股〉中信金現金殖利率逾5%太香 股價奔漲停創19年新高

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-04-29 11:13

中信金 (2891-TW) 董事會通過每股配發 1.8 元現金股利，創 19 年以來新高，以 26 日收盤價計算，現金殖利率接近 6%，在金融股中表現居前段班，今 (29) 日吸引大量買盤湧入，股價一舉攻上漲停，達 34.25 元，同寫 19 年來新高。

中信金 2023 年稅後純益 560.81 億元，每股稅後純益 (EPS) 為 2.82 元，2023 年度預計配發每股 1.8 元現金股利，為 2005 年以來新高，，總計發放 35.19 億元，盈餘配發率為 63.8%，略低於 2022 年度的 64.5%。

中信金過往向來受到存股族青睞，目前擁有 53.8 萬名股東，今天驚奇亮燈漲停，呈現價量齊揚，截至上午 11 點，成交量已超過 11.4 萬張，若以今天漲停價來計算，現金殖利率仍有 5.25%。