六福萬怡商務客增 電腦展期住房已達9成

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-04-29 17:04

連鎖飯店業者六福 (2705-TW) 今 (29) 日指出，疫情過後國際商務客持續回籠，預計今年位於台北南港的六福萬怡酒店住房率有望達 75%，較去年成長 5 個百分點，平均房價也可望拉高到 4800 元，優於去年的 4500 元，其中，電腦展期間房價已達 6000-7000 元，住房率 90%，期待後續陸客開放來台。

六福表示，六福萬怡在台北電腦展期間住房率已達 90%，平均房價上看 7000 元，今年以來商務客占比 60-70%，有利今年平均住房率較去年拉升 5 個百分點至 75%，平均房價也持續上漲，全年估可達 4800 元。

尤其萬怡屬萬豪集團的一份子，六福看好，品牌有利鞏固在南港地區的商務客源。

另一方面，近期中國釋出兩岸觀光交流風向，六福指出，過往陸客占國際來客數約 20%，期待未來陸客回流，不過，政策並未確定，目前先積極強化導入家庭客群，例如推動親子、寵物相關專案。