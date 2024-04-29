160大關失守！專家：日元狂貶恐成市場超級黑天鵝
鉅亨網新聞中心 2024-04-29 09:59
日元兌美元 (USDJPY) 今 (29) 日早盤貶破 160 日元大關，持續弱勢表現也讓市場擔心恐對全球帶來巨大影響，專家指出，市場拋售日元會令美元需求增加，進而讓新興市場貨幣壓力倍增，日元貶值越厲害，將使日本政府阻貶機率升高，一旦進行干預，全球股、匯市必然出現劇烈波動，宛如一隻超級黑天鵝降臨。
根據美國商品期貨交易委員會每周數據，避險基金等交易商在 23 日當周的日元空頭合約超過 18 萬 4180 口，打破前一周所創的歷史最高紀錄，日元兌歐元也走貶至 168.23，創近 16 年新低，兌澳元也貶至近十年最低水準。
日本央行 (BOJ) 上周五決定維持貨幣政策不變，將政策利率目標維持在 0 到 0.1% 之間，市場認為這是日元持續走弱主要原因，BOJ 總裁植田和男亦明確表態無意拯救疲軟日元。
道明證券駐新加坡高級亞太利率策略師 Prashant Newnaha 表示，幾乎沒有跡象顯示 BOJ 會在短期內升息。
日本早稻田大學商學院副教授樋原伸彥認為，日元貶值最大的原因不在日本，BOJ 採取什麼措施都不會有太大作用，美國的利息高才是主要原因，市場此前預測美國聯準會 (Fed) 今年將三度降息，但美國通膨居高不下，令市場對美國降息的預期降溫。比起日本國內的因素，美國的因素影響更強。
事實上，日元貶值對日本經濟有一定好處，標普全球上周二 (23 日) 出具研究報告指出，日本 4 月 Jibun 綜合 PMI 初值升至 52.6，為去年 8 月以來的最高水準，製造業和服務業 PMI 分別升至去年 5 月新高的 49.9 和 54.6。
日元貶值還吸引大量外國觀光客，日本國家旅遊局數據顯示，上月赴日旅遊人數年增近 70% 至 310 萬人，首次超過 300 萬人，創歷史新高，今年首季外國遊客在日消費金額 1.75 兆日元（約 113 億美元），較 2019 年同期成長 52%。
此外，上月日本出口額年增 7.3%，連四月走增，其中汽車和半導體的出貨量推動整體出口加速。
至於日元狂貶是否會成為市場上一隻潛在黑天鵝，分析人士則正密切關注這一風險，並指今年 3 月以來，推動日元走貶主因是 Fed 降息預期減弱導致美元走強，連帶使得亞洲貨幣面臨貶值壓力。
另外，日元貶值將大幅影響市場情緒，中國長城證券指出，日元作為全球的儲備貨幣，持續走貶將加大世界主要國家持有日元及相關資產的意願，全球央行和機構投資者拋售日元及相關資產更將進一步導致日元貶值。
最後則要考量到日本阻貶的不可測測性，日元此次大幅貶值形成趨勢，日本政府想要扭轉預期且有鑑於前兩次阻貶成效欠佳，勢必加大干預力道，屆時日元匯率引發的全球市場波動自然也會很大。
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