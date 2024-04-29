160大關失守！專家：日元狂貶恐成市場超級黑天鵝

鉅亨網新聞中心 2024-04-29 09:59

日元兌美元 (USDJPY) 今 (29) 日早盤貶破 160 日元大關，持續弱勢表現也讓市場擔心恐對全球帶來巨大影響，專家指出，市場拋售日元會令美元需求增加，進而讓新興市場貨幣壓力倍增，日元貶值越厲害，將使日本政府阻貶機率升高，一旦進行干預，全球股、匯市必然出現劇烈波動，宛如一隻超級黑天鵝降臨。

根據美國商品期貨交易委員會每周數據，避險基金等交易商在 23 日當周的日元空頭合約超過 18 萬 4180 口，打破前一周所創的歷史最高紀錄，日元兌歐元也走貶至 168.23，創近 16 年新低，兌澳元也貶至近十年最低水準。

日本央行 (BOJ) 上周五決定維持貨幣政策不變，將政策利率目標維持在 0 到 0.1% 之間，市場認為這是日元持續走弱主要原因，BOJ 總裁植田和男亦明確表態無意拯救疲軟日元。

道明證券駐新加坡高級亞太利率策略師 Prashant Newnaha 表示，幾乎沒有跡象顯示 BOJ 會在短期內升息。

事實上，日元貶值對日本經濟有一定好處，標普全球上周二 (23 日) 出具研究報告指出，日本 4 月 Jibun 綜合 PMI 初值升至 52.6，為去年 8 月以來的最高水準，製造業和服務業 PMI 分別升至去年 5 月新高的 49.9 和 54.6。

日元貶值還吸引大量外國觀光客，日本國家旅遊局數據顯示，上月赴日旅遊人數年增近 70% 至 310 萬人，首次超過 300 萬人，創歷史新高，今年首季外國遊客在日消費金額 1.75 兆日元（約 113 億美元），較 2019 年同期成長 52%。

此外，上月日本出口額年增 7.3%，連四月走增，其中汽車和半導體的出貨量推動整體出口加速。

雖然日元大幅貶值會大幅拉高進口成本，進而拉抬日本物價，但植田和男表示，日元疲軟迄今未對通膨趨勢產生太大影響。

至於日元狂貶是否會成為市場上一隻潛在黑天鵝，分析人士則正密切關注這一風險，並指今年 3 月以來，推動日元走貶主因是 Fed 降息預期減弱導致美元走強，連帶使得亞洲貨幣面臨貶值壓力。