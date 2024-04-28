以色列外長：如與哈瑪斯達成停火協議 將暫緩拉法地面攻勢

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-04-28 16:55

以色列外長卡茨周六（27 日）表示，如果以色列與巴勒斯坦激進組織哈瑪斯達成停火協議，以軍將暫緩在加薩地帶最南端城市拉法發動地面攻勢。

卡茨在接受以色列第 12 頻道電視台採訪時說，釋放被扣押在加薩地帶的以色列人是首要任務。當被問及拉法地面行動計劃時，他說：「如果雙方達成協議，會推遲這個行動。」

據第 12 頻道電視台報導，埃及代表團上周五與以方舉行會談，以方已經透過埃方向哈瑪斯轉達以色列對停火協議的要求，並表示這是以軍發動地面行動前的「最後機會」。哈瑪斯周六凌晨說，已經收到以色列對停火協議的回覆，正在研究當中。

以色列總理尼坦雅胡周四在內閣會議上批准在加薩拉法展開地面行動的計畫，但他尚未下達執行命令，以軍仍在等待正式命令。

據以色列媒體報導，以色列政府周四舉行內閣會議，尼坦雅胡在會上批准對拉法展開地面行動的計畫，預料以色列很快就會開始撤離平民。拉法巴勒斯坦難民人數超過 100 萬人。

另據巴勒斯坦通訊社周六報導，以色列軍隊周五晚間空襲加薩地帶中部、南部多處建築，至少 14 人喪命。