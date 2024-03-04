晶技前2月營收18.01億元年增16.73% 估首季年增10%

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-04 16:43

晶技 (3042-TW)2024 年迎來網通、手機及車用的多元市場需求的成長，晶技今 (4) 日公布 2024 年 2 月營收 8.03 億元，年減 1.09%，累計 2024 年前 2 月營收爲 18.01 億元，年增 16.73%，目前晶技在各項應用出貨結構 2023 年第四季相同，2024 年第一季營收相較於 2023 年第四季的 30.4 億元估將增 10%。

晶技 2024 年 1 月營收 9.98 億元，單月自結稅前盈餘 2.44 億元，爲 4 個月來獲利新高，月增 1.43 倍，年增 2.58 倍，每股稅前賺 0.79 元。

同時，晶技目前對車用產品接單仍滿載中，寧波新增新生產線預計在第二季投產。2024 年起晶技的車用產品出貨因新產能的開出及客戶需求的增加，在總體營收占比可望明顯向上拉升，也有助獲利能力的向上大幅提高。

晶技 2023 年營收達 108.5 億元，優於原預期，連續 4 年站穩 100 億元大關，自結 2023 年全年毛利率 35.24%，較 2022 年的 38.2% 下滑 2.95 個百分點，但仍稱霸石英元件同業；晶技 2023 年全年稅前盈餘 20.8 億元，年減 38.8%，每股稅前盈餘爲 6.72 元。