〈焦點股〉晶技成長動能顯著 股價爆發大量創30個月來新高

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-13 10:58

石英元件廠晶技 (3042-TW)2024 年迎來網通、手機及車用的多元市場需求刺激成長，預估全年營收將較 2023 年全年營收 108.5 億元再成長，股價今 (13) 日跳空開高爆發出 1.73 萬張大量，股價最高達 118 元創 30 個月來新高。

晶技 2024 年 2 月自結稅前盈餘 1.6 億元，月減 34.42%，年增 16%，單月每股稅前盈餘爲 0.52 元，累計 1-2 月稅前盈餘 4.04 億元，年增 96%，每股稅前盈餘達 1.31 元

晶技 2023 年全年營收 108.5 億元，毛利率 35.57%，年減 2.63 個百分點， 2023 年稅後純益 17.14 億元，年減 38.91%，每股純益爲 5.53 元，擬配發 4.5 元股息，盈餘配發率達 81.37%。

同時，晶技目前對車用產品接單滿載中，寧波新增新生產線預計在第二季投產。2024 年起晶技的車用產品出貨因新產能的開出及客戶需求的增加，在總體營收占比可望明顯向上拉升，也有助獲利能力的向上大幅提高。