〈台股風向球〉美股二大事件 左右外資進出重要指標
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-04-28 11:40
台股上周反彈 593.39 點，重新站回 2 萬點大關，收在 20120.51 點，法人解讀，目前看來季線 19437 點有守，等待重新站上月線 20222 點，上周外資終結連 6 周賣超，是否為止穩訊號仍有待觀察；隨著美股重量財報陸續發布，左右台股氣氛，而本周三聯準會主席鮑爾 FOMC 會後談話，更成為外資進出的重要指標。
外資上周止賣轉買，在集中市場回補 143 億元，投信則持續加碼 194 億元作為穩定大盤的要角，為連買 8 周。
觀察外資買超，主要回補台積電 (2330-TW) 近 120 億元，其次為長榮航 (2618-TW) 和長榮 (2603-TW) 均達 56 億元，鴻海 (2317-TW)28 億元，陽明 (2609-TW) 和欣興 (3037-TW)25 億元，國巨 (2327-TW)18 億元，廣達 (2382-TW)16 億元，華航 (2610-TW) 和聚陽 (1477-TW) 均超過 13 億元。
不過，外資賣超緯創 (3231-TW)42 億元，聯電 (2303-TW)31 億元，日月光投控 (3711-TW)23 億元，聯詠 (3034-TW) 和中華電 (2412-TW)16 億元，華碩 (2357-TW)13 億元，健鼎 (3044-TW)、亞翔 (6139-TW) 和聯強 (2347-TW) 均逾 10 億元。
永豐投顧提醒，5 月 1 日有 AMD、Amazon、5 月 2 日有蘋果、美超微陸續公布財報，目前外資籌碼不穩定，5 月 1 日 FOMC 利率決策會議又將登場，本次未公布利率點陣圖和經濟預測，鮑爾的會後聲明受到關注，目前延至第三季降息且降息碼數減少至 2 碼為市場共識，若鮑爾言論更鷹派，美股恐再掀波瀾。
另一方面，台股重要上市櫃法說會陸續登場，提防產業能見度恐不明朗，由近期的法說來看，大立光和譜瑞 - KY 法說態度均是能見度短且不明朗，不排除後續法說內容恐中性偏空，AI 伺服器和 AIPC 前景雖好，但需求放量可能落於今年底。
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