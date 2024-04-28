〈台股風向球〉美股二大事件 左右外資進出重要指標

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-04-28 11:40

台股上周反彈 593.39 點，重新站回 2 萬點大關，收在 20120.51 點，法人解讀，目前看來季線 19437 點有守，等待重新站上月線 20222 點，上周外資終結連 6 周賣超，是否為止穩訊號仍有待觀察；隨著美股重量財報陸續發布，左右台股氣氛，而本周三聯準會主席鮑爾 FOMC 會後談話，更成為外資進出的重要指標。

外資上周止賣轉買，在集中市場回補 143 億元，投信則持續加碼 194 億元作為穩定大盤的要角，為連買 8 周。

永豐投顧提醒，5 月 1 日有 AMD、Amazon、5 月 2 日有蘋果、美超微陸續公布財報，目前外資籌碼不穩定，5 月 1 日 FOMC 利率決策會議又將登場，本次未公布利率點陣圖和經濟預測，鮑爾的會後聲明受到關注，目前延至第三季降息且降息碼數減少至 2 碼為市場共識，若鮑爾言論更鷹派，美股恐再掀波瀾。