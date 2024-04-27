半導體大廠法說周、新光金重啟與台新金合併可行性、智慧顯示展 本周大事回顧

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-04-27 11:10

半導體大廠法說周登場，包括聯發科、聯電，以及日月光都於本周召開法說會，釋出最新財報與展望；新光金周五 (26) 日發布重訊，重啟與台新金合併的可行性；智慧顯示展本周登場，友達董事長彭双浪釋出面板產業最新景氣，以下為本周大事回顧：

〈聯發科法說〉一次性收入挹注 Q1 毛利率飆 52% EPS 19.85 元衝歷史第三高

IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 周五 (26 日) 召開法說會，並公布第一季財報，受惠一次性認列收入挹注，毛利率飆到 52.4%，超越財測高標，創下近 14 年來新高點，連帶拉抬稅後純益達 315.36 億元，季增 22.9%，年增 86.9%，每股稅後純益 19.85 元，大賺近兩個股本，也創下歷史第三高與同期新高紀錄。

執行長蔡力行表示，今年三大產品線產品都會成長，尤其手機業務受惠旗艦晶片市佔率增加，將是今年成長主要動能，看好全年美元營收年增 14-16%。另外，蔡力行也提到，隨著客戶在去年第四季與今年第一季強勁回補庫存後，第二季出貨回到正常軌跡，營收預估季減 9% 內。

〈聯電法說〉Q1 獲利探三年低 每股擬配 3 元股利殖利率衝 6%

總經理王石表示，第二季隨著 22/28 奈米需求改善，出貨量預估季增 1-3%，平均銷售單價 (ASP) 大持平前季，同時 3DIC 解決方案也獲得客戶採用，首個應用為射頻前端模組，預計今年就會量產。

〈日月光法說〉Q1 獲利小減 2% EPS 1.32 元探四年低點

全球封測龍頭日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 周四 (25 日) 召開法說會，並公布第一季財報，受客戶持續調整庫存影響，封測稼動率仍相對低檔，加上 EMS 業務進入傳統淡季，稅後純益 56.82 億元，季減 40%，年減 2%，每股稅後純益 1.32 元。

財務長董宏思表示，第二季隨著各類應用逐步好轉，封測稼動率回升，帶動營收較上季小幅成長，且為因應客戶訂單，會調升資本支出，法人估，日月光投控今年資本支出年增幅將超過 5 成。

新光金重啟與台新金合併可行性評估 獨董許永明持保留意見

〈智慧顯示展〉友達彭双浪：面板景氣逐季往上 需求升溫產業回到健康發展

面板大廠友達 (2409-TW) 董事長彭双浪周三 (24 日) 表示，目前已經看到大尺寸、電視市場復甦，IT 市場則受 AI PC 激勵，下半年迎來強勁需求；整體而言，今年第一季會是全年低點，後續面板景氣將逐季往上，需求上升將使得整個供需狀況趨於穩定、產業回到健康發展。

〈京元電淡出中國〉出清京隆股權預計獲利 38 億元 挹注 EPS 3.13 元

IC 測試大廠京元電 (2449-TW) 周五 (26 日) 召開重訊記者會，代子公司 KYEC Microelectronics Co., Ltd. 公告，出售其全部持有之京隆科技 (蘇州) 有限公司 92.1619 % 股權，預計交易金額為人民幣 48.85 億元，約為新台幣 217.15 億元，處分利益 38.27 億元，挹注每股純益約 3.13 元。

〈新內閣人事〉國安外交團隊：潘孟安接總統府秘書長、林佳龍接外交部長、顧立雄掌國防部