〈新內閣人事〉國安外交團隊：潘孟安接總統府秘書長、林佳龍接外交部長、顧立雄掌國防部

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-04-25 12:23

副總統賴清德今 (25) 日上午 10 點親自主持及公布第 6 波新內閣名單，主要為國安內閣人事，包括：總統府秘書長由潘孟安接任、外交部長吳釗燮回任國安會秘書長、總統府秘書長林佳龍接外交部長、國防部長顧立雄、國安局長蔡明彥續任，退輔會主委由國安會諮委嚴德發接任，陸委會主委由海基會董事長兼秘書長邱垂正接任，行政院副院長鄭文燦擔任海基會董事長共 8 位。

賴清德於致詞時，首先感謝準閣揆卓榮泰已完成內閣布局，針對未來的國安團隊，國人都清楚國際情勢及地緣政治嚴峻，區域霸權崛起，全球供應鏈重組，價值典範轉移，國人應該團結一致，除建立公益永續社會更應打造民主和平台灣，新的國安團隊面臨的挑戰前所未有，團隊成員都是一時之選。

賴清德指出，這支國安團隊成員具備這些條件：一、跨領域專業跟經驗，才有辦法馬上上手，不會有耽擱、立刻無縫接軌，推動國家繼續前進；二、有默契又能夠合作，國安團隊成員在不同位置上有共事經驗，未來國安工作包含國防、國安、外交、兩岸，都必須共同承擔；三、以國家為己任，面對極權主義興起、中國步步進逼，國安團隊責無旁貸，以國家為己任，扛起守護國家責任。