〈美律法說〉美律歷來業績最旺的第一季 營收83億年增逾1成 EPS 1.7元

電聲元件廠美律 ( 2439-TW ) 今 (26) 日召開線上法說會指出，受惠娛樂性頭戴式耳機需求暢旺、新產品陸續推出，加上客戶庫存去化結束開始恢復拉貨，帶動第一季營收年增超過 1 成，達 83.53 億元，成為美律史上業績最旺的第一季。

美律表示，由於娛樂性頭戴式耳機受惠市場需求旺盛、新產品推出及客戶庫存去化回復正常拉貨，使銷貨收入較去年增加。揚聲器方面，也因 NB、PC、VR、耳機及汽車有新品出貨，帶動銷售成長。不過第一季為季節性傳統淡季，加上 2 月適逢農曆新年工作天數少，使得第一季營收呈現季減，但仍繳出第一季史上最旺業績的好表現。