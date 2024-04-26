〈美律法說〉美律歷來業績最旺的第一季 營收83億年增逾1成 EPS 1.7元
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-04-26 19:53
電聲元件廠美律 (2439-TW) 今 (26) 日召開線上法說會指出，受惠娛樂性頭戴式耳機需求暢旺、新產品陸續推出，加上客戶庫存去化結束開始恢復拉貨，帶動第一季營收年增超過 1 成，達 83.53 億元，成為美律史上業績最旺的第一季。
美律第一季營收 83.53 億元，季減 28.9%，年增 17.14%；毛利率 12.6%，季減 0.4 個百分點，年增 0.6 個百分點；營益率 2.16%，季減 1.95 個百分點，年增 1.16 個百分點。稅後純益 3.65 億元，季減 23.96%，年增 5.5 倍，每股純益 1.7 元。
美律表示，由於娛樂性頭戴式耳機受惠市場需求旺盛、新產品推出及客戶庫存去化回復正常拉貨，使銷貨收入較去年增加。揚聲器方面，也因 NB、PC、VR、耳機及汽車有新品出貨，帶動銷售成長。不過第一季為季節性傳統淡季，加上 2 月適逢農曆新年工作天數少，使得第一季營收呈現季減，但仍繳出第一季史上最旺業績的好表現。
毛利率同樣較去年同期成長，主因為新產品進入量產，且稼動率較去年同期提升，加上產品組合較佳，使得毛利率呈現年增。
若以各產品銷售量來看，第一季耳機較去年第四季成長 31%，占產品組合比重增加至 67%；揚聲器占 27%；其他產品銷售量則年增 42%，占產品組合比例提升至 6%。
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