印度農民再為爭取糧食最低收購價抗爭 莫迪連任選情將受影響？

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-04-26 17:13

全球最大民主國家印度今 (26) 日開始進行第二階段投票，北部旁遮普邦的農民則加大提高抗爭力道，持續為自己辛苦種植的農產品爭取最低價格的法律保障。根據印度政府數據，印度約有 2.5 億人為農民，佔全國勞動力約 45%。

《CNBC》報導，成千上萬的農民佔領鐵軌，要求釋放被警方拘留的農民，造成 149 條火車行駛路線在周三 (24 日) 不是停駛、改道就是中途取消。雖然加大抗爭力道，但這場從 2 月開始的抗議活動跟 2020 年當時規模則明顯小了許多，當時數十萬農民上街抗議印度農業法案且為期一年，最終逼使總理莫迪在隔年撤銷法案。

但這次在路障的包圍下及軍警的監視下，農民抗議活動規模相對較小，主要侷限於北部旁遮普省和哈里亞納省之間的 Shambhu 和 Khanauri 邊界，一些來自其他省、曾參加早期抗爭的知名農運領袖則未見到任何行動。莫迪政府此次則未顯現對抗議活動示軟的跡象，即便現階段還在舉行全國大選，可能有失去大量農民選票的風險。

農民領袖 Jagjit Singh Dallewal 表示，政府試圖將抗議活動侷限在旁遮普省，避免使其成為全國性議題。

政治活動人士 Yogendra Yadav 說，數個反對黨把對於支持農產品最低價格的要求納入競選政見，但執政的印度人民黨 (BJP) 堅拒農民要求，此舉將對選舉產生一些影響。

印度發展中社會研究中心—比較民主研究計畫（Lokniti-CSDS）共同負責人之一的 Sanjay Kumar 說，BJP 在處理抗議者時的高壓手段，使得民眾非常同情農民的抗議活動。

不過，莫迪領導的 BJP 在選舉中的優勢不太可能受到農民持續抗爭的影響，數項民調預測 BJP 將在全國選舉中勝出。

Kumar 表示，抗議活動不太可能對 BJP 的選情造成任何實質影響，今年大選結果跟 2019 年不會有重大改變。

印度農民最重要的訴求是立法保障所有種類農作物，都能由政府補助以最低支持價格 (MSP) 被收購，以保護農產品免受市場劇烈波動的影響，其他要求還包括減免貸款、為所有 60 歲以上農民提供退休金以及退出世界貿易組織等等。印度農民希望 MSP 應超過平均生產成本至少百分之 50。