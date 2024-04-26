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習近平會見布林肯 盼美方積極正面看待中國

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-04-26 16:49

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中國國家主席習近平周五下午在北京人民大會堂會見美國國務卿布林肯。（圖：新華社）

中國國家主席習近平周五（26 日）下午在北京人民大會堂會見美國國務卿布林肯，他表示，希望美方積極正面看待中國的發展，這個根本問題解決了，「第一顆紐扣」扣好了，中美關係才會真正穩下來。

據《財聯社》報導，習近平說，今年是中美建交 45 周年。45 年的中美關係歷經風風雨雨，給了兩國不少重要啟示：兩國應該做夥伴，不是當對手；應該彼此成就，不是互相傷害；應該求同存異，不是惡性競爭；應該言必信、行必果，不是說一套、做一套。

習近平指出，他提出的相互尊重、和平共處、合作共贏三條大原則，既是過去經驗的總結，也是走向未來的指引。

他表示，世界百年變局正在深刻演進，國際形勢變亂交織。中美雙方加強對話、管控分歧、推進合作，不僅是兩國人民的普遍願望，也是國際社會的共同期待。地球足夠大，容得下中美兩國共同發展、各自繁榮。中方樂見一個自信開放、繁榮發展的美國，希望美方也能積極正面看待中國的發展。這個根本問題解決了，「第一顆紐扣」扣好了，中美關係才會真正穩下來、好起來、向前走。

習近平指出，去年他與美國總統拜登在舊金山會晤，啟動了面向未來的「舊金山願景」。過去幾個月，雙方團隊落實兩國元首共識，在各領域保持溝通，取得了一些積極進展，但兩國還有不少需要解決的問題，還有進一步努力的空間。






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