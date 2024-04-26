習近平會見布林肯 盼美方積極正面看待中國

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-04-26 16:49

中國國家主席習近平周五（26 日）下午在北京人民大會堂會見美國國務卿布林肯，他表示，希望美方積極正面看待中國的發展，這個根本問題解決了，「第一顆紐扣」扣好了，中美關係才會真正穩下來。

據《財聯社》報導，習近平說，今年是中美建交 45 周年。45 年的中美關係歷經風風雨雨，給了兩國不少重要啟示：兩國應該做夥伴，不是當對手；應該彼此成就，不是互相傷害；應該求同存異，不是惡性競爭；應該言必信、行必果，不是說一套、做一套。

習近平指出，他提出的相互尊重、和平共處、合作共贏三條大原則，既是過去經驗的總結，也是走向未來的指引。

他表示，世界百年變局正在深刻演進，國際形勢變亂交織。中美雙方加強對話、管控分歧、推進合作，不僅是兩國人民的普遍願望，也是國際社會的共同期待。地球足夠大，容得下中美兩國共同發展、各自繁榮。中方樂見一個自信開放、繁榮發展的美國，希望美方也能積極正面看待中國的發展。這個根本問題解決了，「第一顆紐扣」扣好了，中美關係才會真正穩下來、好起來、向前走。