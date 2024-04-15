以伊戰事硝煙起 台股求自保 野村：掌握AI產業放量 兼顧獲利與風險

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-04-15 10:59

以伊戰事硝煙瀰漫，台股一開盤即從最高 20740 點狂瀉 200 餘點，盤中仍守穩 20500 關卡，兩萬點是否能繼續向上攻堅，投資人如何穩健布局？野村台股團隊指出台灣在全球 AI 產業鏈中占據關鍵地位，未來 AI 帶領全球進入全新格局後，台股評價可望進一步提升。

美國 3 月 ISM 製造業 PMI 升至 50.3，創 2022 年 9 月以來新高，重回榮枯線，整體美國景氣處於溫和降溫階段，本月份重要觀察點在台積電法說會與美國財報，加權指數在不失守 10 日均線 (20186 點) 之下，可望維持高檔震盪走勢。

今年以來受惠 AI 投資題材，台股火熱表現勢不可擋，第一季總計上漲 2,363 點、漲幅 13.5%，相比全球主要國家股市表現居前。台股基本面穩健，資金行情有助於多頭延續。不過近期觀察到大盤站上兩萬點後，資金輪動的速度非常快，產業表現分化、個股的操作難度變高，建議投資人透過定時定額長期持有台股基金，才能完整掌握台股市場向上趨勢。

野村投信台股投資團隊表示，美國聯準會從 2022、2023 年強硬升息抗通膨立場，在 2024 年已經轉向為停止升息、甚至準備邁入降息，有助整體資本市場評價提升。台灣在全球 AI 產業鏈中占據關鍵地位，未來 AI 帶領全球進入全新格局後，台股評價可望進一步提升。

此外全球半導體業經過 2023 年庫存調整，2024 年有望恢復強勁成長動能，預估 2024 年台灣 IC 產業產值將達 5 兆 116 億元、年增 15.4%，不僅是歷史新高水準，也超越全球半導體業的年增 13.1%。隨著半導體產業回歸成長周期，將進一步推升經濟成長動能並帶動企業獲利回升，基本面穩健是支撐台股持續走高的關鍵。

野村投信投資策略部副總經理張繼文指出，近年台灣 ETF 存股蔚為風潮，更成為許多國人退休理財的方式，但其實深入研究會發現，有些主動式台股基金的長期表現絲毫不輸 ETF。

以「野村優質基金」為例，1999 年成立至今以來定時定額報酬率為 655.58%，是台股加權股價指數 327.14% 的 2 倍之多，期間經歷過科技泡沫、金融海嘯、美中貿易戰及新冠疫情等空頭事件，長達 24 個年頭中有 21 個年度打敗大盤表現，展現不俗的超漲抗跌能力。此外野村優質基金也是目前規模第 3 大的主動式台股基金，截至 2024 年 2 月底規模新台幣 279 億元，凸顯長期投資人對野村優質基金的肯定。