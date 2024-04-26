仁新旗下Belite獲國際大型生技基金挹注8億元 衝刺LBS-008開發

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-04-26 13:02

仁新醫藥 (6696-TW) 今 (26) 日宣布，旗下 Belite 獲得國際大型生技基金挹注資金 2500 萬美元(約新台幣 8 億元)。仁新表示，此增資款將作為支應 Belite 公司營運，以及持續衝刺開發 LBS-008 所需的資金。

仁新說明，此國際大型生技基金以美東時間 25 日 Belite 每股收盤價 38.38 美元 (每股約新台幣 1230 元) 發行 1 股美國存託股票 (ADSs) 及 1 單位權證 (Warrants)，每單位權證得以履約價格 44.14 美元 (每股約新台幣 1410 元) 認購 1 股美國存託股票。

仁新表示，Belite 此次增資成功引進資產管理規模超過 70 億美元 (約新台幣 2300 億元) 的國際知名基金，該基金主要專注醫療保健產業，為一家全球性、價值導向、事件驅動的避險基金。

仁新進一步提到，此次的 2500 萬美元增資以當天收盤價無折價發行，且權證的履約價格對當天收盤價溢價 15%，非常罕見，若未來投資人全數行使權證，將可提供額外 2875 萬美元 (約新台幣約 9.2 億元) 的資金。

至於 LBS-008 最新進度，仁新說明，目前 LBS-008 同時開展兩項臨床三期試驗及一項臨床一 b、二 / 三期試驗，針對斯特格病變 (STGD1) 全球臨床三期試驗已完成收案，並預計於今年第四季進行期中分析，若數據正面，極有有可能成為全球首個 TGD1 核准藥物。針對 GA 的臨床三期試驗，目前正進行收案，預計全球收案約 430 位視網膜地圖狀萎縮的乾性黃斑部病變患者。