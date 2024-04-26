〈焦點股〉志信搭危老都更題材 亮漲停燈寫2年半新高價

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-04-26 10:57

主營貨櫃拖運的航運股志信 (2611-TW) 近年有意朝多元發展，正致力於文山都更合建案，在北市喊進入「大都更時代」下，搭上營建指數強漲趨勢，今 (26) 日股價受到買盤拉抬，盤中亮燈漲停來到 27.65 元，創 2021 年 9 月下旬新高價。

志信說明，營建事業部致力於廠辦、商場、住宅大樓開發規劃和興建等作業，經營區域以大台北地區，以及消費能力強的新竹、台中地區為主。

志信已於 2022 年訂文山區實踐段三小段都更合建案，合建面積約為 4069 平方公尺，規劃興建地上 17 樓、地下 3 層的集合住宅，而本案已於去年 12 月中旬就整合面積 2088 平方公尺申請都市更新事業計畫報核。

志信表示，現階段致力於文山都更合建案，除了持續追蹤都更進度，將朝多元發展，如危老都更建築。

不過，志信目前營收來源以貨櫃運輸和美麗信花園酒店營運為主，其中，運輸團隊的運輸業務服務包括全台的長途轉運、船邊拖運和油槽櫃等運輸服務。