世銀示警：中東衝突升級恐令油價衝破100美元 破壞抗通膨進展

鉅亨網編譯林薏禎 2024-04-26 09:07

世界銀行 (World Bank) 周四 (25 日) 警告，中東爆發重大衝突恐將引發能源衝擊，使油價漲破每桶 100 美元，加劇通膨，進而導致高利率持續更長一段時間。

中東緊張局勢在本月稍早一度達到沸點，將以色列和石油輸出國家組織 (OPEC) 成員國伊朗推向戰爭邊緣，對原油供應可能中斷的擔憂因此升溫。

然而，在對彼此領土發動襲擊行動後，以色列和伊朗政府似乎決定不擴大戰火。隨著投資人對中東地區進一步爆發戰爭的預期大打折扣，油價已從近期高點回落近 4%。

儘管如此，世銀仍警告情況仍存在不確定性，首席經濟學家 Indermit Gill 說：「世界正處於一個脆弱的時刻：重大能源衝擊可能破壞過去兩年在打擊通膨方面取得的大部分進展。」

根據世銀最新大宗商品市場展望報告，若涉及中東一或多個石油生產國的衝突爆發，導致每天 300 萬桶的原油供應中斷，油價恐達到每桶 102 美元。如此大規模的價格衝擊可能使各國對抗通膨的進展完全陷入停滯。

世銀數據顯示，全球通膨在 2022 年至 2023 年間下滑 2%，主要是因為大宗商品價格暴跌近四成。目前大宗商品價格已趨穩，全球金融機構預測今年將小幅下跌 3%，並在 2025 年下跌 4%。

Gill 表示，全球通膨尚未被擊敗。讓通膨減緩的關鍵力量 (即大宗商品價格下滑) 基本上已經碰壁，這意味著今明兩年的利率可能還是會比當前預期還要高。