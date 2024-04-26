〈能源盤後〉擺脫早盤跌勢 原油收登逾一周高點

鉅亨網編譯許家華 2024-04-26 06:23

國際油價周四 (25 日) 擺脫早盤跌勢，最終收高，WTI 和 Brent 原油均收登一周多高點。

能源商品價格

6 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 76 美分或 0.9%，收每桶 83.57 美元，自盤中低點 81.99 美元回升。

6 月交割的 Brent 原油期貨價格價格上漲 99 美分或近 1.1%，收每桶 89.01 美元。

根據道瓊市場數據，WTI 原油和 Brent 原油均創 4 月 16 日以來的最高收盤價。若 WTI 收在當日盤中低點，將是近月 WTI 原油自 3 月 27 日以來的最低水準。

5 月交割的汽油期貨價格上漲 0.9%，收每加侖 2.76 美元。

5 月交割的熱燃油期貨價格上漲不到 0.1%，收每加侖 2.55 美元。

5 月交割的天然氣價格下跌 0.9%，收每百萬 Btu 1.64 美元。

市場驅動力

Velandera Energy Partners 董事 Manish Raj 表示，石油市場出現了「日內低成交量波動」，「先前做空的人太多，現在市場出現反彈，他們都試著平倉。」

美國能源資訊局 (EIA) 周三報告顯示，上周 (4/19 止) 美國商業原油供應量減少 640 萬桶，但汽油庫存也僅減少 60 萬桶，不及預期，導致周三油價下跌。

券商 Zaner 每日分析報告指出，比起對 EIA 原油庫存符合預期的下降之反應˙，原油市場對周三報告的反應更大，多頭陣營應該對此非常失望。

汽油庫存下降幅度較溫和，係因作為需求指標的美國汽油供應量減少 23.9 萬桶 / 日，使其降至 840 萬桶 / 日。

分析師表示，這引發市場對燃料需求疲軟的擔憂，而此時投資者仍持續評估經濟活動降溫的跡象。

美國周四公布，今年第一季經濟溫和成長 1.6%，但低於第四季的 3.4%，且為近兩年來的最低水準。

Velandera 的 Raj 表示，「GDP 的低端表現讓石油交易者失去信心，其心中的首要問題是——這是否是未來更糟糕情況的預兆？」

天然氣供應數據