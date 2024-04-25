〈智慧顯示展〉友達與工研院策略合作 聚焦四大領域應用

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-04-25 20:05

面板大廠友達 (2409-TW) 與工研院今 (25) 日簽署策略夥伴協議書，未來雙方將攜手在「前瞻顯示」、「車輛電子與智慧座艙」、「垂直場域整合方案」、「淨零排放 ESG」等四大領域加強合作。

工研院院長劉文雄表示，工研院與友達有深厚的合作基礎，長期在智慧顯示面板、光電領域等，皆有互動與交流，希望透過雙方的策略合作，將友達在「前瞻顯示」及「車輛電子與智慧座艙」領域達成企業創新與永續經營。

同時，將進一步針對「垂直場域整合方案」、「淨零排放 ESG」深化合作，以跨域整合方式提供友達在智慧零售、醫療照護及淨零排放的最佳解決方案，並實際在多元場域進行驗證與回饋，加速產業升級、接軌國際。

友達執行長柯富仁表示，在友達與工研院長期深厚的合作基礎下，期待透過這次的策略夥伴協議計畫，可以結合雙方創新研發能量，共同加強推動四大領域，助力臺灣產業激發出更多創意火花及商機。

雙方也在今年 TOUCH TAIWAN 展示「前瞻顯示」、「車輛電子與智慧座艙」的先期合作成果。其中，「直覺式駕駛安全系統」以工研院透明投影膜技術整合友達 Mini LED、AmLED 技術，開發車用全景式 P-HUD 抬頭顯示器，使投影膜透明度≥75%，資訊亮度 1000 nits，不影響駕駛視線。

全球首創生理資訊監測安全帶，採用軟性耦合式生理感測技術，可於動態下隔著 1.5mm 織物厚度精準感測肌電訊號，以監測駕駛之心率、瞌睡程度，提昇駕駛行車安全。車用一體成形觸控旋鈕，比傳統機械旋鈕更具設計感、耐用度、操控安全。

工研院表示，未來針對「垂直場域整合方案」，將以深耕在智慧醫電、再生醫學、醫藥研發等關鍵技術，結合友達延伸專業醫療顯示技術與高精密度感測技術，加速創新技術應用至多元場域，進軍國際智慧醫療龐大商機。