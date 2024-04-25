暑假出國旅平險保費變便宜 2項費率降1成7月生效

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-04-25 20:37

暑假計畫出國玩的民眾將有小確幸！金管會今 (25) 日公布，修正個人投保旅平險意外死亡及失能給付標準費率表，保險局副局長蔡火炎表示，本次調降兩項費率之 10%，並適用自今 (2024) 年 7 月 1 日起生效的保單，消費者旅平險保費將會更便宜，若用同樣的預算，就能買到更划算的保單內容。

為健全保險市場發展及落實消費者權益的維護，金管會參酌相關經驗統計分析資料，並與保險業者、產、壽險公會、精算學會，及相關周邊單位進行研商，完成旅行平安保險「意外死亡及失能給付」和「意外醫療給付」標準費率之檢討。

蔡火炎說明，本次意外死亡及失能給付標準費率表調降後，該類保險商品之保費預期可適度降低，以個人規劃國外旅遊 5 日為例，如欲投保意外死亡及失能保障 1000 萬元，並附加意外醫療保障 100 萬元，則現行投保之保費上限為 779 元，自 113 年 7 月 1 日起生效的保單，其保費上限則為 719 元，調降金額為 60 元。

蔡火炎表示，主要考量從上次調整到現在的損失經驗，評估下來，認為意外死亡及失能還有調降空間，與業者、公會等周邊單位討論過後，基於穩健原則，大家認同 10% 調幅能兼顧到消費者權益，但此次調整也並未動到意外醫療，因為這項變動比較起來更不穩定，所以秉持審慎保守原則。