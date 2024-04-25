在台耕耘26年 瑞信台北證券分公司5/31走入歷史

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-04-25 19:15

由於瑞銀集團已完成收購瑞信集團，金管會今 (25) 日表示，同意瑞信銀行台北證券分公司申請解散及終止營業案，該分公司 14 位員工採資遣方案、10 位轉調、10 位退休，在台設立將近 26 年，今年 5 月 31 日即將走入歷史。至於剩下的 12 家外資券商，證期局副局長高晶萍表示，目前尚無聽聞有其他家要撤離台灣的計畫。

金管會表示，瑞銀集團（UBS Group AG）去年 6 月 12 日完成收購瑞士信貸集團（Credit Suisse Group AG）後，隨即進行瑞士銀行（UBS AG）及瑞士信貸銀行（Credit Suisse AG）之全球據點整併作業。

瑞信銀行台北證券分公司目前辦理證券及期貨經紀業務，並擔任瑞士信貸銀行倫敦分行境外結構型商品在台發行人，配合集團規畫，因此申請解散及終止營業，並規劃最後營業日為 2024 年 5 月 31 日，不過，自去年 11 月起就已經不接受委託買賣。

瑞信銀行台北證券分公司主要經營證券及期貨經紀業務，2023 年市占率分別為 0.107% 及 0%，境外結構型商品共有 237 檔，管理規模 2.2 億美元，該分公司業已協助現有客戶轉移至國內其他業者；另原瑞信銀行境外結構型商品投資人權益由瑞銀完全承擔，因此，該分公司終止營業，對國內證券期貨業影響尚不重大。

金管會統計 2023 年度在台之外國專營證券商計 13 家，其經紀業務量前一年度增加 6.02%，顯示外國證券商在台經營穩定成長。