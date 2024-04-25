蘋果軟板供應鏈嘉聯益連虧6季 Q1每股虧損0.96元

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-04-25 18:35

瀚宇博 (5469-TW) 轉投資軟板廠嘉聯益 (6153-TW) 在 2024 年首季仍難以擺脫虧損業績，今 (25) 日嘉聯益公布 2024 年首季財報，稅後虧損 5.4 億元，每股虧損 0.96 元；同時，嘉聯益決議辦理 32 億元 5 年期聯貸案，最快於 4 月底完成，將用於充實營運資金及償還借款。

同時，嘉聯益仍名列在美商蘋果公司最新公布的供應鏈名單中。嘉聯益也預期第二季營收可望較第一季的 15.79 億元放大。

嘉聯益 2024 年首季營收 15.79 億元，爲負毛利率，稅後虧損 5.4 億元，每股虧損 0.96 元。

嘉聯益繼完成現增籌資後，擬辦理 32 億元 5 年期聯貸案，聯貸案由台灣銀行主辦。

軟板廠陸續發布最新財報，由欣興 (3037-TW))、台表科 (6278-TW) 轉投資軟板廠同泰 (3321-TW)， 2024 年首季財報稅後虧損 4763 萬元，較上一季及 2023 年同期的上億元稅後虧損呈現收歛，單季每股虧損 0.49 元。