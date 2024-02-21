嘉聯益去Q4虧損收歛 全年每股虧損6.04元

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-02-21 17:18

華新科技集團旗下軟板廠嘉聯益 (6153-TW) 在 2023 年第四季虧損收歛，單季稅後虧損 4.83 億元，每股虧損 0.87 元，2023 年全年稅後虧損 33.48 億元，每股虧損 6.04 元，嘉聯益在 2023 年第四季屬於現金淨流入的狀況，財務有明顯改善，同時至第四季底每股淨值 22.15 元。

以嘉聯益今 (21) 股價收盤價爲 21.95 元，仍低於每股淨值。

嘉聯益公布 2023 年第四季營收爲 22.5 億元，爲負毛利率，稅後虧損 4.83 億元，虧損金額較上季收歛，每股虧損 0.87 元，與去年同期同屬虧損，單季每股虧損 0.87 元。

嘉聯益 2023 年全年 營收 98.35 億元，爲負毛利率，稅後虧損 33.47 億元，每股虧損 6.04 元。而 2024 年來看，嘉聯益積極爭取新訂單，但首季屬於淡季，相對不利於營運，第二季待新訂單發酵，可望會有較佳的表現。