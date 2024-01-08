嘉聯益2023年全年營收不振跌破百億元 年減33.29%

華新科旗下軟板廠嘉聯益 (6153-TW) 今 (8) 日公布最新營收資訊，2023 年 12 月營收 7.03 億元，探 22 個月低點，月減 2.53%，年減 13.03%，2023 年全年營收不振，僅及 98.35 億元，年減 33.29%。

嘉聯益 2023 年第四季營收 22.5 億元，季減 23.08%，年減 38.85%。

擬發行 4 萬張現股現增股進行籌資，以每股 18 元溢價發行，擬自市場募集 7.2 億元資金，依排程，嘉聯益的現增案將在 2024 年 1 月底完成募集。

2023 年以來的 3C 電子產業庫存調整加上中國大陸同業的殺價競爭，對軟板業的衝擊特別嚴重，包括欣興 (3037-TW) 旗下的同泰 (3321-TW) 及嘉聯益，在 2023 前三季都呈虧損，而在兩公司都在改善財務結構並籌資迎接復甦，兩公司的現增在市場籌資逾 10 億元。

嘉聯益 2023 年第三季營收 29.25 億元，與第二季同爲負毛利率，稅後虧損 14.14 億元，與第二季同屬虧損，較去年同期由盈轉虧，單季每股虧損 2.55 元。嘉聯益 2023 年前三季營收 75.84 億元，爲負毛利率，去年同期毛利率爲 11.9%，前三季稅後虧損 28.64 億元，較去年同期由盈轉虧，每股虧損 5.17 元。

嘉聯益在去年第三季出現嚴重虧損，主要重點在於一次提列資產減損 11.23 億元。是三年前購買機器設備閒置在此次消除，雖短期提列資產減損，但有利因素可使每月減少折舊 1800 萬元。