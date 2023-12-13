嘉聯益擬發行現增股籌資7.2億元 明年1月底完成募集

欣興 (3037-TW) 旗下的軟板廠同泰 (3321-TW) 現增案已進入原股東繳款期，而另一軟板廠嘉聯益 (6153-TW) 擬發行 4 萬張現股現增股進行籌資，今 (13) 日訂以每股 18 元溢價發行，擬自市場募集 7.2 億元資金，依排程，嘉聯益的現增案將在 2024 年 1 月底完成募集。

今天嘉聯益收盤價報 22 元，與現增價每股溢價仍有 22.22% 的價差。

今 (2023) 年以來的 3C 電子產業庫存調整加上中國大陸同業的殺價競爭，對軟板業的衝擊特別嚴重，包括欣興旗下的同泰及嘉聯益，在前三季都呈虧損，而在兩公司都在改善財務結構並籌資迎接復甦，兩公司的現增估在市場籌資逾 10 億元。

同泰電子在今年已完成減資近 57%，以彌補虧損，減資後股本爲 6.72 億元， 完成減資後，同泰將辦理現增以強化財務結構，同泰擬發行 3 萬張現增股進行市場，現增股以每股 11 元溢價發行，總募集金額 3.3 億元，已在 11 月 28 日除權交易，可望在 12 月底前完成募集。嘉聯益擬發行 4 萬張現股現增股進行籌資，暫訂以每股 18 元溢價發行，擬自市場募集 7.2 億元資金。

嘉聯益 2023 年第三季營收 29.25 億元，與第二季同爲負毛利率，稅後虧損 14.14 億元，與第二季同屬虧損，較去年同期由盈轉虧，單季每股虧損 2.55 元。嘉聯益 2023 年前三季營收 75.84 億元，爲負毛利率，去年同期毛利率爲 11.9%，前三季稅後虧損 28.64 億元，較去年同期由盈轉虧，每股虧損 5.17 元。

嘉聯益在今年第三季出現嚴重虧損，主要重點在於一次提列資產減損 11.23 億元。是三年前購買機器設備閒置在此次消除，雖短期提列資產減損，但有利因素可使每月減少折舊 1800 萬元。

嘉聯益對 2023 年第四季營運看法偏向保守，認為可能將隨著電子傳統旺季結束而較第三季下滑。

以嘉聯益申報生效的現增案及同泰即將展開繳款的現增籌資，合計估在市場籌資逾 10 億元。同時，兩軟板廠均屬集團旗下，包括欣興與台表科 (6278-TW) 持股同泰 37.31%，而華科事業群的瀚宇博 (5469-TW) 對嘉聯益持股高達 23.96%，預料這兩項現金增資案都將順利完成募集。