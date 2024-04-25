客戶按讚！凱基證券重視客戶意見 服務優化超有感

鉅亨網新聞中心 2024-04-25 15:05

凱基證券落實開發金控集團「以客戶為中心」的價值，持續傾聽客戶聲音，致力打造最優質的客戶體驗，提供有溫度的全方位金融服務，並透過導入 NPS（Net Promoter Score，淨推薦分數）問卷，同時在官方網站、客服中心、隨身ｅ策略 APP、線上開戶及臨櫃開戶等 5 大渠道，以科學客觀的工具蒐集用戶真實反饋。凱基證券 2023 年累積超過 1.3 萬份回饋，獲得 68% 客戶願意推薦凱基證券給予親朋好友，而客服中心與分公司臨櫃服務滿意度更是達到 92% 以上，創下新高紀錄。

凱基證券表示，客戶最真實回饋的聲音及鼓勵，是同仁努力不懈的最大動力之一，例如有客戶在開戶後表示「營業員提醒客戶該注意的細微之處，讓我覺得很安心，更信任放心的在凱基證券交易」、「櫃檯開戶人員服務態度很好，講解清晰又快速，營業員專業又效率極高，是很棒的開戶體驗」；亦有新手投資人稱讚凱基證券「為小資族提供了教學及方向，讚」、「APP 內容很完整，新手老手都可以快速找到想要的東西」，這些客戶的高度肯定，都是凱基證券重視客戶的豐碩成果。

而當客戶提出改進建議時，凱基證券將會啟動「48 小時反饋跟進機制」，於 48 小時內釐清並解決問題，2023 年成功聯繫並即時服務客戶的比例達 98%；客戶反饋之議題，也會內部提出討論並研擬後續優化方式，全面提升客戶體驗。