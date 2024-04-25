麗寶集團旗下名軒開發淡水個案去化快 今年擬推案74億元

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-04-25 16:15

麗寶集團今 (2024) 年在推案量近 300 億元，麗寶旗下名軒開發 (1442-TW) 預估今年推案量包括苗栗後龍維真段及高雄鳯山福誠段案住宅達 74 億元，至於在業績表現方面，名軒預估今年上半年在淡水海樂地、桃園小檜溪重劃區個案及少部分成屋入帳下，可望繳出亮麗營收及獲利成績。

麗寶集團 2024 年新推案區位，包括台北、新北、桃園、苗栗、雲林、高雄等地，麗寶集團預計在 4 月底將在桃園小檜溪重劃區推出超過 100 億元總銷大案「麗寶南法莊園」系列，其中的 B、C、E 區合計推 395 戶。

名軒開發位於新北市淡水區總銷高達 200 億元的「名軒海樂地」，共有 1500 多戶，目前銷售逼近 5 成，去年已入帳約 400 多戶，2024 年第一季還在持續銷售入帳。另外，總銷 16 億的桃園小檜溪重劃區「國王之森」至去年底已取得使用執照，未售金額約 7 億，已售的 9 億元今年開始入帳，首季將是此一個案的入帳高峰。

名軒開發董事長吳泓瑩說，近期房市熱絡，名軒開發也將因應市場趨勢改變以往成屋銷售模式，新建個案在興建地下室出土後就會邊建邊售，以降低首付並以此拉長繳款期，相形之下，龐大首付負擔也不會一次出現在購屋者眼前。因此將考慮新推的建案在結構興建中就開賣，不過，每個案子都不太一樣，銷售模式還是有差別。

名軒開發近年來鎖定軌道經濟及地上權案，今年年初標下北市中正區的兩處地上權案，未來不排除規劃住宅推出。同時，名軒開發 2024 年下半年將推出兩個案，包括總銷 36 億元的苗栗後龍維真段，基地 2500 坪，規劃地下 3 樓、地上 15 樓，總戶數 453 戶建案，以及總銷 38 億元的高雄鳯山福誠段地上權建案，此一建案基地 2700 坪，規劃地下 2 樓、地上 14 樓，總戶數近 400 戶。