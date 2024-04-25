不能讓中國超英趕美！美國商務部：正評估RISC-V技術潛在風險

鉅亨網新聞中心 2024-04-25 13:33

《路透社》報導，美國商務部正在「努力審查中國主要科技公司使用 RISC-V 晶片技術的潛在風險，並評估商務部門是否採取適當行動來有效解決任何潛在問題。」

但美國商務部也指出，需要謹慎行事，避免損害隸屬於從事 RISC-V 技術的國際組織的美國公司。

業界人士認為，美國將很難在 RISC-V 技術上限制中國，倘若這樣做，美國企業可能會承受巨大損失，全球供應鏈也可能受到影響。

去年 11 月，來自國會參眾兩院的 18 名美國議員向拜登政府施壓，要求其製定計畫，阻止中國「在 RISC-V 技術領域取得主導地位，並以犧牲美國國家和經濟安全為代價利用這種主導地位」。

總部位於北京的尖端技術研究院院長 Zhang Xiaorong 表示，任何限制都可能引發連鎖反應，並給發起者本身帶來不確定性。「作為一種開源技術，RISC-V 被廣泛應用於物聯網設計。中國對該技術的貢獻是強大的。」

RISC-V 是一組告訴晶片如何執行運算任務的基本指令，它為設計智慧型手機、磁碟機、Wi-Fi 路由器和平板電腦等裝置中使用的處理器提供了一種通用語言。

資深電信業觀察家馬繼華表示，由於 RISC-V 是一項開源技術，如果美國施加限制，將減緩該技術的全球發展。