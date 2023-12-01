元太攜台中童綜合醫院 彩色無電池電子紙智慧卡導入健檢應用

電子紙大廠元太 (8069-TW) 今 (1) 日宣布，攜手台中童綜合醫院，將彩色無電池電子紙智慧卡導入健檢流程，提高醫護人員對受檢者的識別度、增進作業流程效率，減少受檢者等待時間，提升整體效率。

元太董事長李政昊表示，電子紙不自發光，可動態更新顯示資訊，且超省電，很適合應用於需要精準資訊的智慧醫療場域，此次將最新的全彩無電池電子紙解決方案導入台中童綜合醫院的電子紙健檢卡應用，也為醫院帶來更高效能的無紙化作業效率。

台中童綜合醫院總院長童敏哲表示，智慧醫療是醫療產業發展的趨勢，童綜合醫院長期以來致力推動各種智慧醫療應用的導入，以提供民眾更舒適與精準的醫療服務。

元太表示，本次導入的彩色電子紙智慧卡採用無電源解決方案，與智慧醫院系統連線，透過無線通訊技術傳輸微量的電力，即可將最新檢查進度刷新於電子紙顯示畫面上，加上簡易優化的介面設計，提供快速且直覺地辨別檢查項目，有效精簡醫護引導人力，提升檢驗流程效率。

元太表示，與傳統平板電腦於健檢等候時間使用相比，假設以 10 項健檢項目等候時間估算，於等候時間使用平板電腦的耗電量，為使用電子紙健檢智慧卡通知提示的 4000 倍。目前元太電子紙在智慧醫療場域中，已應用於床頭卡、病房門卡、藥局中的智慧藥櫃或藥車等。