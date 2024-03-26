元太電子紙應用獲日立採用 導入OMIKA工廠

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-03-26 17:48

電子紙大廠元太 (8069-TW) 今 (26) 日宣布，與日立公司合作，在其 OMIKA 工廠實現數位化轉型和無紙化作業，透過日立的物聯網（IOT）平台上導入由元太子公司 Linfiny Japan Inc. 開發的電子紙筆記本（eNote），提升作業效率和品管效能。

元太董事長李政昊表示，元太開發了電子紙筆記本專用的韌體，以配合日立 OMIKA 工廠製造現場的需求，這將有助於減少紙張耗用，同時提高業務營運效率。期待與日立公司更進一步合作，將各種製造現場的需求納入此解決方案，並將它推廣給其它日本及海外客戶，促進實現無紙化的目標。

日立公司 OMIKA 廠控制平台品質保證本部本部長廣木達也（Tatsuya Hiroki）表示，透過導入電子紙筆記本的使用，不僅實現了無紙化作業的可行性，還可運用輸入數據來防止漏檢並強化管理。我們期待未來隨著提升電子紙的應用範圍，能夠降低成本、優化勞動力，並加強合規性。