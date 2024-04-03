何壽川32年前創辦元太科技 早已將永續DNA埋入營運及產品

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-04-03 05:30

隨著永續意識抬頭，永豐餘二代創辦人何壽川在 32 年前設立元太科技發展電子紙技術，早已將永續的 DNA，埋入元太科技的產品與營運中。當年選擇投入電子紙的研發，看到電子紙不需背光、彩色濾光片及 LCD，即使最重要的顯示玻璃，也有機會以 PI 軟板取代最新發展，是在液晶以外發展另類顯示技術 (alternative display)，電子紙本身的雙穩態節能和護眼的特性，是不可取代的新顯示器。

電子紙的兩大特性，包括雙穩態 (bi-stable) 與反射式 (reflective)，意味著電子紙螢幕在不更換畫面時完全無需耗電，且如印刷油墨的成像原理，與紙一般，是畫面的全反射，畫面仰賴環境光線反射到人眼中，無需如 LCD 螢幕，使用耗能的背光源。

將 LCD 螢幕與電子紙螢幕同時接上能顯示消耗電力的電錶，便能輕易的發現，在不更換畫面時，電子紙螢幕只有耗用來自驅動晶片使用的微量電力，而 LCD 螢幕則常態的使用超過電子紙螢幕 85 倍的電力以維持畫面的亮度。

當節能的議題在全世界成為主流，歐洲大型戶外廣告市場是未來的潛力，在元太轉型全彩電子紙後，「當歐洲廣告商找到我們，要做出 86 吋的大型看板，而且不可以有拼接的縫隙，我們承受重大壓力、是非常的挑戰，但也深知屬於電子紙的時代已經來臨」何壽川說。

根據連續 3 年富時羅素 (FTSE Russell) 公布的綠色營收 2.0 數據模型之能源管理及效能類別－資訊產品評析，元太科技營業收入中，有 99.9％以上為綠色營收，顯示電子紙產品具備高度環境友善綠色效益。

何壽川分享，會以電子紙為創業的方向，是 1997 年訪問 MIT 的 Media Lab 時因緣際會下得以接觸，但是當年百家爭鳴的另類顯示技術，32 年過去，起碼有 30 至 40 家，歐、美、日本的公司相繼投入，而今只有元太存活，關鍵就是元太掌握了在材料上擁有專利技術的自主，且不忘初衷、堅持同仁共同之夢想，投入研發，開創多球全彩的電子紙。