王毅：台灣是完全中國內政 以何種方式統一是兩岸中國人自己的事

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-04-26 14:00

日前中國外交部長王毅接受卡達《半島新聞台》採訪時表示，台灣問題完全是中國內政，以何種方式實現祖國統一，是兩岸中國人自己的事。

王毅指出，台灣自古是中國不可分割的一部分。1943 年中美英三國政府聯合發表的《開羅宣言》，明確規定將日本竊取的台灣歸還中國。1945 年旨在結束二戰的《波茨坦宣言》第八條規定，「《開羅宣言》條款必將實施」。聯合國第 2758 號決議也再次確立「一個中國」原則。

他說，這一系列具有國際法律效力的文件，建立了戰後國際秩序，鞏固了台灣是中國不可分割領土的歷史與法理根基。因此，台灣問題完全是中國內政，以何種方式實現祖國統一是兩岸中國人自己的事。北京將盡最大努力、以最大誠意爭取和平統一。

王毅認為，目前台海局勢總體平穩，但兩岸也面臨嚴峻挑戰，其中最大挑戰是台獨勢力分裂活動和外部勢力干擾破壞。台獨勢力是台海穩定的麻煩製造者、最大破壞者。要想維護台海和平，就必須堅決反對台獨。一些國家口口聲聲呼籲維護台海和平穩定，私底下卻加緊給台獨分裂分子運送武器裝備，這種行徑只會升高衝突風險，嚴重威脅台海以及地區和平穩定。

他直言，對於外部勢力干擾，中國不會聽之任之。任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力。

在中美關係方面，王毅認為，中美關係關乎兩國人民福祉，關乎人類和世界前途。去年 11 月，國家主席習近平應邀與美國總統拜登在舊金山會晤，達成面向未來的「舊金山願景」。中方改善中美關係的態度真誠，一個可預期、可持續、健康穩定的中美關係是兩國人民之福，是世界人民之幸。

不過，王毅也說，美方仍舊延續錯誤對華認知，仍在推動遏華錯誤政策。近來美方繼續拉攏所謂盟友，不斷挑唆煽動地區海上局勢，加速編織對華遏制體系，持續升級單邊制裁，大搞對華科技封鎖。

他強調，美方不能總是用「冷戰」視角、零和思維看待這個世界，不能總是說一套、做一套。各國的眼睛是雪亮的，中東國家更加清楚，誰站在正確歷史和道義這一邊，一目了然。