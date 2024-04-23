〈新內閣人事〉農業部長陳駿季真除 陳淑姿接主計長 莊翠雲、徐佳青、管碧玲、蘇俊榮續任
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-04-23 10:50
行政院新內閣人事第五波發佈於今 (23) 日上午舉行，由準閣揆卓榮泰揭曉 6 位新閣員人選，其中有 4 位留任，1 位真除。卓榮泰形容這一波人事是「積極行動」，包括莊翠雲續任財政部長、農業部代理部長陳駿季真除農業部長、徐佳青續任僑委會委員長、管碧玲續任海委會主委 、台南市政府研考會主委陳淑姿掌主計總處主計長，及蘇俊榮續任行政院人事長等 6 位。
農業部長 陳駿季
學歷：
國立中興大學農藝學系博士
國立中興大學糧食作物研究所碩士
國立中興大學農藝學系畢業
經歷：
行政院農業委員會副主任委員
行政院農業委員會農業試驗所所長
行政院農業委員會農業試驗所研究員兼副所長
主計總處主計長 陳淑姿
學歷
國立成功大學政治經濟研究所畢業
私立東吳大學會計系畢業
私立東海大學公共行政研究班
經歷
現任 臺南市政府研究發展考核委員會主委
臺南市政府主計處處長
行政院主計處薦任第九職等科長
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