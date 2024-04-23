〈新內閣人事〉農業部長陳駿季真除 陳淑姿接主計長 莊翠雲、徐佳青、管碧玲、蘇俊榮續任

行政院新內閣人事第五波發佈於今 (23) 日上午舉行，由準閣揆卓榮泰揭曉 6 位新閣員人選，其中有 4 位留任，1 位真除。卓榮泰形容這一波人事是「積極行動」，包括莊翠雲續任財政部長、農業部代理部長陳駿季真除農業部長、徐佳青續任僑委會委員長、管碧玲續任海委會主委 、台南市政府研考會主委陳淑姿掌主計總處主計長，及蘇俊榮續任行政院人事長等 6 位。