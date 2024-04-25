中國AIGC第一股流血上市！上市首日跌破發行價

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-04-25 14:00

出門問問的發行價為每股 3.8 港元，周三開盤暴跌 21.58% 至 2.98 港元，隨後小幅上升，股價最高點報 3.76 港元，終場報 3.68 港元，大跌 3.16%，市值為 54.89 億港元。

據《澎湃新聞》報導，出門問問創立於 2012 年，是一家以生成式人工智慧（AI）與語音交互為核心的 AI 公司，旗下擁有自研大模型「序列猴子」、AI 配音助理「魔音工坊」、AI 數位分身「奇妙元」、AI 智慧手錶 TicWatch 系列等產品，為消費者、企業、創作者三大群體提供服務。

早在 2017 年，出門問問創始人兼董事長李志飛就表示，計劃兩年內首次公開募股（IPO）。直到 2023 年 5 月 30 日，出門問問第一次遞表港交所。六個月後招股書失效，出門問問在 12 月 1 日再次遞表，聯席保薦人仍然為中金公司與招銀國際。

出門問問在 2013 年 2 月至 2019 年 9 月期間進行七輪融資，累計融資額達到 2.5 億美元，資方包括 Google、紅杉資本、SIG 海納亞洲、真格基金、大眾汽車等一系列知名機構。其中 SIG 海納亞洲是出門問問最大外部股東，透過 SIG 實體持股 17.03％。出門問問在最後一輪融資的估值為 7.56 億美元。

近年來出門問問的總營收持續增長，2020 年、2021 年、2022 年、2023 年分別為人民幣 2.645 億元、3.979 億元、5.002 億元、5.07 億元。

截至 2023 年 12 月 31 日，出門問問的現金和約當現金為人民幣 1.44 億元，流動資產為 3.96 億元，流動負債 45.17 億元。