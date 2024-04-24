傳獲IBM洽談收購 雲端軟體商HashiCorp飆漲近20%

鉅亨網編譯林薏禎 2024-04-24 06:34

消息傳出後，HashiCorp 周二尾盤一度飆逾 20%，終場收高 18.7% 至每股 29.15 美元。

在執行長 Arvind Krishna 的帶領下，IBM 積極藉由併購交易，來拓展自家的雲端產品陣容。生成式人工智慧 (AI) 的興起，增加了雲端軟體的吸引力，因為後者有助於處理大量數據。

開發人員可使用 HashiCorp 的軟體，來設定和管理亞馬遜和微軟的公有雲基礎設施，並向 HashiCorp 支付管理安全憑證的費用。倫敦證券交易所 (LSEG) 數據顯示，截至 1 月 31 日的會計年度，HashiCorp 年收入躍升 22.5% 至 5.831 億美元，優於分析師平均預測。

據 WSJ 報導，IBM 與 HashiCorp 的交易將在未來幾天內敲定，但談判仍有破局可能。彭博引述知情人士說法稱，雙方最快可能在周三 (24 日) 達成協議。