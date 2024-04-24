傳獲IBM洽談收購 雲端軟體商HashiCorp飆漲近20%
鉅亨網編譯林薏禎 2024-04-24 06:34
華爾街日報 (WSJ)、路透等多家外媒引述知情人士報導，IBM(IBM-US) 即將達成收購雲端軟體供應商 HashiCorp(HCP-US)的交易。
消息傳出後，HashiCorp 周二尾盤一度飆逾 20%，終場收高 18.7% 至每股 29.15 美元。
在執行長 Arvind Krishna 的帶領下，IBM 積極藉由併購交易，來拓展自家的雲端產品陣容。生成式人工智慧 (AI) 的興起，增加了雲端軟體的吸引力，因為後者有助於處理大量數據。
開發人員可使用 HashiCorp 的軟體，來設定和管理亞馬遜和微軟的公有雲基礎設施，並向 HashiCorp 支付管理安全憑證的費用。倫敦證券交易所 (LSEG) 數據顯示，截至 1 月 31 日的會計年度，HashiCorp 年收入躍升 22.5% 至 5.831 億美元，優於分析師平均預測。
據 WSJ 報導，IBM 與 HashiCorp 的交易將在未來幾天內敲定，但談判仍有破局可能。彭博引述知情人士說法稱，雙方最快可能在周三 (24 日) 達成協議。
IBM 去年共計完成 9 筆收購交易，包含斥資 46 億美元從 Vista Equity Partners 手中買下雲端軟體業者 Apptio。IBM 在 2018 年砸下 340 億美元收購開源軟體公司紅帽 (Red Hat)，為該公司創立以來規模最大的併購交易。
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